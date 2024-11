Blizzard celebra el 30 aniversario de Warcraft con remasterizaciones y nuevo contenido

Blizzard lanzó remasterizaciones y anunció novedades para Warcraft, incluyendo contenido para World of Warcraft y Warcraft Classic.

Blizzard Entertainment celebró el 30 aniversario de su emblemática serie de videojuegos Warcraft con el lanzamiento de versiones remasterizadas de los títulos originales, Warcraft: Orcs & Humans y Warcraft II: Tides of Darkness. Estas ediciones ya están disponibles para todos los jugadores, quienes podrán alternar entre los gráficos originales y las mejoras visuales.

En un evento especial, Blizzard compartió detalles sobre los futuros lanzamientos para el universo Warcraft, incluyendo expansiones, actualizaciones y nuevas opciones de juego.

En las versiones remasterizadas de Warcraft: Orcs & Humans y Warcraft II: Tides of Darkness, los jugadores encontrarán mejoras gráficas y de interfaz, como descripciones detalladas y barras de salud, además de una nueva pantalla de selección de misiones y mayor variedad de unidades. Entre las novedades en los controles, destaca la selección múltiple de unidades y el uso del clic derecho para movimiento, con una velocidad de juego mejorada.

La compañía también anunció el lanzamiento del parche 2.0 para Warcraft III: Reforged, el cual optimiza los entornos visuales, la iluminación y la interfaz del juego. Esta actualización ofrece compatibilidad con resolución HD y permite personalizar la experiencia visual y los atajos de teclado.

Otra de las revelaciones incluyó una versión para PC del juego móvil Warcraft Rumble, que estará disponible en una prueba beta a partir del 10 de diciembre. Para la temporada 10 de Warcraft Rumble, se lanzarán líderes duales con el regreso de Sylvanas Brisaveloz como líder de las facciones Horda y no-muertos. Próximamente se incluirán otros personajes icónicos como Orgrim y Anub’Arak.

World of Warcraft: The War Within y actualizaciones de contenido

En el marco de su 20 aniversario, World of Warcraft también anunció nuevas actualizaciones para The War Within. En diciembre, se lanzará la Isla de la Sirena, una nueva área llena de misterios y recompensas que permitirá a los jugadores mejorar sus personajes alternativos en preparación para la próxima temporada.

Además, Blizzard anticipó la llegada de la actualización Undetermined, en la que los jugadores explorarán Minahonda, una región subterránea del imperio goblin, para continuar la historia de Xal’atath y conocer más sobre la cultura goblin.

World of Warcraft Classic

Para los seguidores de World of Warcraft Classic, se anunció que en 2025 lanzará el parche final de World of Warcraft Cataclysm Classic, titulado Hora del Crepúsculo. Esta actualización permitirá a los jugadores enfrentar al enemigo final, Alamuerte, en la mazmorra Alma de Dragón.

También, Mists of Pandaria Classic se estrenará en el verano de 2025, llevando a los jugadores a la legendaria Pandaria. También, el próximo 21 de noviembre, Blizzard lanzará la edición especial World of Warcraft Classic 20th Anniversary, con la experiencia original del juego para conmemorar su vigésimo aniversario.

