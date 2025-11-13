¿Usa Windows 10? Así puede inscribirse a las actualizaciones de seguridad extendidas

Microsoft publicó una actualización especial que corrige el problema de inscripción al programa ESU en Windows 10.

Microsoft corrigió un error en Windows 10 que impedía a los usuarios inscribirse en el programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU). Este fallo se mantenía desde hacía varias semanas y afectaba a quienes buscaban continuar con las protecciones tras el fin del soporte oficial.

Desde el 14 de octubre, Windows 10 dejó de recibir actualizaciones de seguridad, nuevas funciones y correcciones, al quedar sin soporte por parte de Microsoft. Sin embargo, los usuarios que decidieran no migrar a Windows 11 tenían la opción de acceder a las actualizaciones de seguridad durante un año más, gracias al programa ESU.

Pese a la disponibilidad del programa, el proceso de inscripción presentaba fallos, lo que impidió a múltiples usuarios completar el trámite para seguir recibiendo parches de seguridad. Microsoft abordó esta situación con el lanzamiento de un parche especial fuera del ciclo habitual de actualizaciones.

La actualización fue identificada como KB5071959 y se publicó como una actualización fuera de banda (OOB). Solo está disponible para los dispositivos que no han activado el programa ESU.

Esta corrección también incluye mejoras aplicadas en la actualización de seguridad del 14 de octubre.

Según la página de soporte de Microsoft, al instalar este parche, los dispositivos domésticos deberían poder registrarse correctamente en el programa ESU, utilizando el asistente correspondiente.

