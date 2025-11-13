Tecnología

¿Usa Windows 10? Así puede inscribirse a las actualizaciones de seguridad extendidas

La actualización KB5071959 soluciona un fallo que bloqueaba el acceso a las actualizaciones de seguridad gratuitas del programa ESU

Por Europa Press
Microsoft publicó una actualización especial que corrige el problema de inscripción al programa ESU en Windows 10.
Microsoft publicó una actualización especial que corrige el problema de inscripción al programa ESU en Windows 10. (Canva/Canva)







