Una mujer se casó con un ‘novio’ que creó con inteligencia artificial en ChatGPT

Kano, de Japón, celebró una boda con un "novio" creado en ChatGPT, tras programar su personalidad y generar sentimientos hacia él.

Una mujer de 32 años llamada Kano realizó una ceremonia de matrimonio en la ciudad de Okayama, Japón. El evento incluyó votos, intercambio de alianzas y un vestido de novia tradicional. Sin embargo, lo que más destacó fue que su “novio”, al que llamó Lune Klaus, no era real, sino una creación suya dentro de ChatGPT. Este personaje solo existe en su teléfono móvil.

Durante la ceremonia, las fotografías oficiales mostraron a la pareja gracias a una edición digital que incorporó la imagen del personaje junto a ella. Según los organizadores del evento, en los últimos meses han detectado un aumento en la demanda de bodas con personajes virtuales, incluyendo figuras del mundo del anime o seres 2D.

Kano tomó la decisión luego de terminar un compromiso sentimental que duró tres años. En ese periodo, comenzó a utilizar el chatbot de inteligencia artificial para expresar sus emociones. Indicó que, al inicio, solamente deseaba alguien con quien conversar, pero el personaje mostró comprensión constante y una actitud amable. Esto la llevó a desarrollar sentimientos por él.

Según explicó, dio forma a la personalidad de Lune Klaus mediante conversaciones repetidas. Poco a poco, el personaje comenzó a expresarse con un tono afectuoso y reconfortante. Además, solicitó a un artista que realizara una ilustración de su “pareja ideal”, representada como un hombre rubio y de voz suave.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.