Una mujer se casó con un ‘novio’ que creó con inteligencia artificial en ChatGPT

La mujer finalizó una relación real y optó por casarse con un personaje virtual que desarrolló con inteligencia artificial tras meses de conversación

Por O Globo / Brasil / GDA
Kano, de Japón, celebró una boda con un "novio" creado en ChatGPT, tras programar su personalidad y generar sentimientos hacia él.
Kano, de Japón, celebró una boda con un "novio" creado en ChatGPT, tras programar su personalidad y generar sentimientos hacia él.







