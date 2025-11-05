Tecnología

Tres inteligencias artificiales que convierten sus fotos en pinturas y sorprenden con su realismo

Las redes sociales se llenaron de retratos artísticos creados con inteligencia artificial. Estas tres plataformas permiten transformar imágenes en segundos con estilos que van del óleo al surrealismo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Fotor, DeepArt y VanceAI son tres plataformas que convierten fotos en pinturas con IA. Esta nota muestra cuál ofrece los mejores resultados.
Fotor, DeepArt y VanceAI son tres plataformas que convierten fotos en pinturas con IA. Esta nota muestra cuál ofrece los mejores resultados. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGInteligencia ArtificialIA
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.