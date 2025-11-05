Tres inteligencias artificiales que convierten sus fotos en pinturas y sorprenden con su realismo

Fotor, DeepArt y VanceAI son tres plataformas que convierten fotos en pinturas con IA. Esta nota muestra cuál ofrece los mejores resultados.

Convertir fotos en pinturas digitales se volvió una tendencia viral. Plataformas como Instagram, TikTok y X muestran cada vez más imágenes intervenidas por inteligencia artificial (IA) que simulan técnicas como acuarela, óleo o arte digital. Este fenómeno refleja el avance del arte generado por algoritmos y cómo estas herramientas permiten crear resultados profesionales en pocos pasos y sin conocimientos técnicos.

Hoy existen múltiples servicios basados en IA que utilizan el método de style transfer para aplicar estilos visuales de artistas reconocidos, como Van Gogh o Monet, sobre fotografías comunes. Este proceso analiza la textura, el color y la forma para reinterpretar las imágenes. El resultado puede ir desde el hiperrealismo hasta el surrealismo, según la herramienta y el filtro seleccionados.

El medio especializado TechTudo probó tres de las plataformas más populares para descubrir cuál ofrece mayor calidad, rapidez y fidelidad artística. Estas son las conclusiones:

1. Fotor AI Art Generator

El Fotor AI Art Generator permite transformar imágenes en pinturas de forma rápida y sin instalar programas. Funciona directamente desde el navegador. Solo se debe subir la fotografía y seleccionar entre estilos como óleo, esbozo o arte digital.

Durante la prueba, Fotor mantuvo con éxito los rasgos faciales sin distorsiones, incluso en retratos complejos. La velocidad de generación fue alta y los resultados se adaptaron bien para publicaciones en redes sociales.

La versión gratuita tiene limitaciones: no permite descargar las imágenes, ni siquiera con marca de agua, y reduce ligeramente la calidad. Sin embargo, es útil para probar estilos y explorar el potencial artístico de la IA.

Los planes de pago ofrecen funciones completas. El plan Fotor Pro cuesta $8,99 por mes o $39,99 al año, incluye 2 GB de almacenamiento y elimina la marca de agua. El plan Fotor Pro+, por $20,99 mensuales o $88,99 anuales, añade 10 GB de almacenamiento y una función para crear presentaciones automáticas con las imágenes generadas.

2. DeepArt.io

DeepArt.io es una herramienta veterana en el uso de IA para crear arte a partir de fotos. Utiliza redes neuronales para combinar una imagen con el estilo de una pintura famosa, como un cuadro de Monet o Van Gogh.

Para usarla, se debe subir una imagen y escribir, en inglés, el estilo deseado. Este paso le otorga al usuario más libertad creativa, pero también requiere mayor precisión técnica.

Durante las pruebas, DeepArt generó imágenes de alta calidad, con texturas que simulaban pinceladas y detalles fieles a los estilos seleccionados. Sin embargo, el tiempo de espera fue de hasta 10 minutos en imágenes con resolución alta. Además, su interfaz está solo en inglés.

El plan gratuito otorga 40 créditos diarios, suficientes para tres intentos. Entre los planes pagos, la opción básica cuesta $8,99 por mes e incluye 3.000 créditos mensuales. El plan Core sube a $27,99 con 15.000 créditos, y el plan Plus, por $62,99, otorga 35.000 créditos. El plan Ultra, diseñado para profesionales, cuesta $169,99 mensuales con 100.000 créditos disponibles.

3. VanceAI ToArt Photo

VanceAI ToArt Photo combina rapidez y variedad de estilos para crear arte digital con inteligencia artificial. Ofrece modos automáticos que convierten las imágenes en versiones realistas, tipo caricatura o estilizadas.

La herramienta incluye funciones adicionales de IA que permiten ajustar color, luz y textura. También acepta descripciones personalizadas que el sistema interpreta para aplicar estilos más precisos. Esto ofrece un control creativo superior frente a otras plataformas.

En los ensayos, VanceAI mostró alta nitidez en los detalles y tiempos de generación cortos. Además, cuenta con una versión instalable para Windows que permite uso sin conexión.

En su modalidad gratuita, VanceAI entrega tres créditos iniciales. Luego, exige una suscripción. También coloca marca de agua en las imágenes y tiene toda su interfaz en inglés.

El sistema se basa en la compra de créditos. El plan más económico cuesta $4,95 por 100 créditos. Le siguen el plan de $7,95 con 200 créditos, $12,95 con 500 créditos, y el más completo de $17,95 por 1.000 créditos. Esta estructura se adapta tanto a quienes desean probar filtros como a quienes trabajan de forma regular con arte digital.

¿Cuál es la mejor opción?

Fotor se destaca por su sencillez. DeepArt sobresale en fidelidad artística. VanceAI ofrece mayor personalización. La elección depende del objetivo, estilo deseado y presupuesto.

LEA MÁS: ChatGPT, Gemini y más: ¿Qué es lo que mejor hace cada IA?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.