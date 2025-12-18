Todos los códigos de ‘The Forge’ en ‘Roblox’ para diciembre de 2025: lista completa y cómo usarlos

'The Forge' ofrece códigos promocionales en diciembre de 2025. Estos beneficios ayudan a modificar la raza del personaje y avanzar más rápido en el juego.

The Forge, conocido en español como La Forja, es uno de los juegos de simulación más populares dentro de Roblox. El título, desarrollado por The Forge Community, se encuentra en fase beta y atrae a miles de jugadores gracias a su propuesta centrada en la herrería y la exploración.

En esta experiencia, los usuarios asumen el rol de un herrero. El juego permite minar metales, forjar objetos y enfrentar enemigos con los ítems creados. The Forge está disponible de forma gratuita en PlayStation 5, PS4, Xbox One, Android, iPhone (iOS) y PC.

Para facilitar la progresión, el juego cuenta con un sistema de códigos promocionales. A continuación, usted puede conocer cuáles están activos en diciembre de 2025, cómo funcionan y de qué manera se canjean.

¿Qué son los códigos de The Forge en Roblox?

La mayoría de los juegos en Roblox utiliza códigos especiales. Estos se difunden por medio de redes sociales oficiales o en el servidor de Discord de The Forge. Su función principal es otorgar beneficios gratuitos dentro del juego.

En The Forge, los códigos permiten obtener rerolls. Esta mecánica ofrece intentos sin costo para cambiar la raza del personaje. La raza influye en los atributos y puede mejorar el desempeño durante la partida.

¿Cómo canjear códigos en The Forge?

El proceso de canje es sencillo. Primero, ingrese al juego y acceda al menú de configuraciones desde el ícono de engranaje ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Luego, desplace el menú hacia abajo hasta encontrar la opción Códigos. En ese espacio, escriba el código correspondiente y seleccione “Rescatar”. El beneficio se activa de inmediato si el código se encuentra vigente. Estos códigos tienen uso limitado y pueden expirar en poco tiempo.

Lista de códigos activos de The Forge en diciembre de 2025

FORG!: otorga 10 rerolls. Código nuevo y vigente.

Lista de códigos expirados de The Forge en diciembre de 2025

FREESPINS

PEAK!

400K!

SORRYFORSHUTDOWN

300K!

200K!

100KLIKES

100K!

40KLIKES

20KLIKES

15KLIKES

10KLIKES

5KLIKES

BETARELEASE!

POSTRELEASEQNA

RELEASE

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.