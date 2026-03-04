TikTok toma una decisión sobre los mensajes privados y genera dudas sobre privacidad

TikTok descarta el cifrado de extremo a extremo en mensajes directos. La empresa afirma que la medida facilita controles de seguridad.

La red social TikTok decidió no implementar encriptación de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes directos de su plataforma. La empresa considera que esta tecnología no es la forma más segura de proteger a sus usuarios.

La firma tecnológica explicó que el cifrado impediría que las autoridades y los equipos de seguridad internos accedan al contenido de los mensajes. Según la compañía, esta limitación complicaría la detección de comportamientos peligrosos dentro de la plataforma.

La postura contrasta con la adoptada por otras plataformas tecnológicas. Servicios como WhatsApp, Messenger, Signal, X y Telegram utilizan esta tecnología para garantizar que solo el emisor y el receptor puedan leer los mensajes.

La encriptación de extremo a extremo protege la privacidad de las conversaciones. Sin embargo, en los últimos años surgieron cuestionamientos. Diversos sectores señalaron que esta tecnología también dificulta las investigaciones policiales relacionadas con delitos como el crimen organizado o la pederastia.

TikTok defendió su decisión como una medida deliberada. La empresa aseguró que busca proteger a sus usuarios, en especial a los más jóvenes que utilizan la red social.

El debate sobre privacidad también se vincula con el origen de la compañía. TikTok pertenece a la empresa china ByteDance. Este hecho generó cuestionamientos en varios países sobre el alcance de las leyes de protección de datos de China y su posible impacto en la privacidad de usuarios de otras regiones.

La ausencia de cifrado también abre otra discusión. Al no aplicar E2EE, terceros podrían acceder al contenido de los mensajes directos. Este escenario implica riesgos potenciales para la privacidad, incluso si la empresa argumenta que la medida busca combatir el acoso y el hostigamiento dentro de la plataforma.

