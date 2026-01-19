TikTok lanza ‘PineDrama’, una aplicación gratuita de miniseries dramáticas de un minuto

PineDrama ofrece microdramas gratuitos y sin anuncios. TikTok busca consolidarse en un formato que ya genera millones de dólares en Estados Unidos.

TikTok lanzó PineDrama, una nueva aplicación independiente dedicada a microdramas con episodios de un minuto en formato vertical. La plataforma ofrece contenidos gratuitos y sin anuncios en su etapa inicial.

La aplicación está disponible por ahora en Estados Unidos y Brasil. Su diseño replica la interfaz de TikTok, pero se centra exclusivamente en miniseries dramáticas. El catálogo incluye historias románticas, de suspenso y familiares. El sistema también muestra recomendaciones y tendencias según el consumo del usuario.

Con PineDrama, TikTok ingresa a un nicho donde ya operan plataformas como DramaBox y ReelShort. A diferencia de estas, la nueva aplicación permite ver todos los episodios sin costo. Las otras aplicaciones suelen requerir pago, aunque ofrecen capítulos de prueba para atraer audiencia.

Especialistas del sector interpretan este lanzamiento como una señal de cambio en el consumo audiovisual. El fundador de la consultora de streaming Owl & Co. indicó a Business Insider que el estreno sin publicidad ni muro de pago marca una evolución del video vertical como formato narrativo.

Este no es el primer acercamiento de TikTok a este mercado. A finales de 2025, la empresa lanzó Minis, una pestaña dentro de su aplicación principal dedicada a contenidos de este tipo.

Los microdramas ganaron popularidad por su narrativa breve y directa. Las historias abordan temas románticos, sobrenaturales o una combinación de ambos. Entre los títulos más vistos del formato destaca Love at First Bite, que superó los 18 millones de visualizaciones.

En el caso de PineDrama, las producciones más exitosas son The Officer Fell For Me, She’s Back y Hit the Jackpot! My Broke Chef Is a Billionaire. En conjunto, estos títulos superan las 100 millones de reproducciones.

De acuerdo con estimaciones de Owl & Co., el mercado de microdramas generó $1.300 millones en Estados Unidos durante 2025. La mayor parte de estos ingresos provino de pagos directos de los espectadores. Según datos citados por Variety, este formato podría generar más de $26 millones anuales para 2030.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.