Tecnología

TikTok lanza ‘PineDrama’, una aplicación gratuita de miniseries dramáticas de un minuto

La nueva app independiente de TikTok apuesta por miniseries verticales de un minuto y entra a un mercado en rápido crecimiento dominado por el consumo móvil

Por Europa Press
PineDrama ofrece microdramas gratuitos y sin anuncios. TikTok busca consolidarse en un formato que ya genera millones de dólares en Estados Unidos.
PineDrama ofrece microdramas gratuitos y sin anuncios. TikTok busca consolidarse en un formato que ya genera millones de dólares en Estados Unidos. (PINEDRAMA/PINEDRAMA)







