Tecnología

¿Su pantalla no se conecta a Internet? Estas son las formas más efectivas de solucionarlo

Descubra las soluciones más prácticas para recuperar la conexión de su TV y las alternativas que permiten disfrutar contenido sin interrupciones desde cualquier dispositivo

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Por El Universal / México / GDA
Opciones como Chromecast, WiFi o cable Ethernet facilitan la conexión y duplicación de pantalla en televisores.
Opciones como Chromecast, WiFi o cable Ethernet facilitan la conexión y duplicación de pantalla en televisores. (Canva stock/Africa images / Proxima Studio)







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El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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