¿Su pantalla no se conecta a Internet? Estas son las formas más efectivas de solucionarlo

Opciones como Chromecast, WiFi o cable Ethernet facilitan la conexión y duplicación de pantalla en televisores.

La conexión a Internet en televisores se volvió clave para el entretenimiento en el hogar. Sin embargo, las fallas de red afectan el acceso a plataformas de streaming. Existen varias causas y también distintas formas de conectar su TV para mantener el servicio activo.

Los problemas de conexión suelen originarse por una señal débil del módem. Esto ocurre cuando el router está lejos o hay paredes que generan interferencia. También influyen factores como el clima.

Otra causa frecuente son las fallas del proveedor de Internet. En estos casos, conviene probar la red en otros dispositivos. Si el problema persiste, lo recomendable es contactar al operador del servicio.

El tercer motivo responde a la falta de actualizaciones del sistema del televisor. Algunos equipos requieren ajustes en configuración para instalar nuevas versiones. Varias marcas notifican cuando hay actualizaciones pendientes.

Según el fabricante Samsung, muchos errores se corrigen al reiniciar el televisor. Si la falla continúa, existen otras alternativas para lograr la conexión.

Formas de conectar su Smart TV a Internet

Una opción directa es el cable Ethernet. Este método ofrece estabilidad y velocidades de hasta 100 Mbps. Resulta ideal para contenido en alta definición.

El cable coaxial también permite conectar el televisor cuando el router está lejos. Solo se requiere enlazarlo al puerto Ethernet del equipo.

Otra alternativa es el uso de una antena WiFi USB. Este adaptador se conecta al puerto USB del televisor y permite detectar redes inalámbricas disponibles.

También es posible usar datos móviles. El usuario activa un punto de acceso desde su celular y conecta el televisor. Este método consume gran cantidad de datos.

Opciones para otros televisores

Los televisores sin funciones inteligentes también pueden acceder a Internet mediante dispositivos externos.

El Chromecast se conecta al puerto HDMI y permite reproducir contenido desde celulares o computadoras.

El Android TV Box convierte el televisor en un equipo con acceso a aplicaciones de Google Play.

El Fire Stick de Amazon ofrece acceso a plataformas de streaming, con énfasis en Prime Video.

El Apple TV funciona con dispositivos iOS y utiliza AirPlay para transmitir contenido.

Las videoconsolas como Xbox o PlayStation también permiten acceder a servicios como Netflix, YouTube o HBO.

Estas alternativas permiten mantener el acceso a contenido digital en distintos tipos de televisores sin importar su antigüedad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.