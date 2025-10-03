Tecnología

¿Su Internet está lento? Podría ser que un vecino esté usando su WiFi sin permiso

Sepa qué señales pueden alertarle sobre una conexión no autorizada y cómo usar herramientas para verificar quién está en su red

Por El Universal / México / GDA
Conozca cómo saber si alguien más está usando su WiFi, qué aplicaciones usar y cómo reforzar la seguridad de su conexión
Conozca cómo saber si alguien más está usando su WiFi, qué aplicaciones usar y cómo reforzar la seguridad de su conexión (Canva/Canva)







