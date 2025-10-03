¿Su Internet está lento? Podría ser que un vecino esté usando su WiFi sin permiso

Conozca cómo saber si alguien más está usando su WiFi, qué aplicaciones usar y cómo reforzar la seguridad de su conexión

Muchos usuarios sospechan que otras personas acceden a su red WiFi sin permiso. Estas dudas suelen surgir cuando la conexión se vuelve lenta o los dispositivos muestran un comportamiento inusual.

A continuación, se detallan las señales que podrían advertirle sobre un posible acceso no autorizado, las herramientas que permiten detectarlo y las acciones necesarias para recuperar el control de la red.

¿Qué síntomas podrían indicar que alguien más usa su WiFi?

Uno de los primeros signos es una conexión lenta. Si las páginas cargan con dificultad o las plataformas de streaming se detienen frecuentemente, puede tratarse de un acceso externo.

También resulta sospechoso si los dispositivos tardan más de lo habitual en conectarse o si el router muestra actividad constante, incluso cuando no se está navegando.

¿Qué herramientas permiten ver quién está conectado?

Existen aplicaciones gratuitas como Fing o WiFi Analyzer. Estas herramientas permiten observar en tiempo real todos los dispositivos conectados.

Además, muestran la dirección IP y el nombre del aparato, lo que facilita identificar si pertenece a la red doméstica o si se trata de un intruso.

¿Es posible revisar desde el módem?

Sí. Al ingresar a la configuración del módem, mediante las direcciones 192.168.1.1 o 192.168.0.1, se puede consultar la lista de aparatos conectados. Desde ese panel es posible bloquear dispositivos desconocidos.

¿Qué medidas se deben tomar si se confirma una conexión no autorizada?

Lo recomendable es cambiar la contraseña de inmediato. La clave debe incluir letras, números y símbolos. Además, es aconsejable desactivar el WPS, una función que facilita el ingreso a la red.

Otra acción útil es ocultar el nombre de la red (SSID), para que no sea visible para quienes buscan redes cercanas. Esta información fue validada por el sitio especializado Future Generation Computer Systems.

¿El uso de una red ajena tiene consecuencias legales?

Sí. Aunque muchos lo consideran una falta menor, robar señal de Internet constituye una práctica indebida en México y puede tener implicaciones legales. Además, representa un riesgo de seguridad, ya que quien se conecta sin permiso podría acceder a datos personales o al historial de navegación del titular de la red.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.