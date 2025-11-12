Tecnología

¿Su computadora portátil se apaga aunque marque porcentaje de carga? Este ajuste lo corrige

Descubra cómo calibrar su batería y prevenir apagones en el computador portátil, incluso si parece que aún tiene carga disponible

Por O Globo / Brasil / GDA
El equipo se apaga con 40% de batería. Vea cómo calibrar y cuidar la batería de su computador portátil sin herramientas externas.
El equipo se apaga con 40% de batería. Vea cómo calibrar y cuidar la batería de su computador portátil sin herramientas externas. (Canva/Canva)







