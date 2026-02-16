¿Su celular está por morir? Estas son las señales clave para saber cuánta vida útil le queda

La batería y el software dan señales claras sobre el desgaste de un celular y su tiempo estimado de duración.

El celular se convirtió en un dispositivo esencial para la vida diaria. Sirve para comunicarse, realizar pagos, buscar rutas y entretenerse. Sin embargo, como todo equipo electrónico, su funcionamiento se deteriora con el paso del tiempo.

Expertos y fabricantes coinciden en que existen señales claras que permiten identificar cuándo un teléfono se acerca al final de su vida útil.

Las primeras alertas aparecen en la batería

Según el blog oficial de Samsung, los primeros indicios de desgaste se reflejan en la batería. Entre las señales más frecuentes destacan:

Descarga rápida de la pila.

Problemas para cargar el dispositivo.

Apagados repentinos sin motivo aparente.

Una de las causas de estos fallos es el deterioro electroquímico de la batería, que ocurre por prácticas como utilizar el celular mientras se carga.

Como medida preventiva, el fabricante recomienda apagar el equipo y permitir que complete el proceso de carga sin uso simultáneo.

Fallas en el software y sobrecalentamiento

El desgaste también se manifiesta en el sistema operativo. Un celular puede volverse extremadamente lento. Puede presentar sobrecalentamiento. También puede sufrir fallas de conectividad en Wi-Fi o Bluetooth.

Otro síntoma frecuente es la pérdida de capacidad de almacenamiento. Esto se evidencia cuando el dispositivo no soporta nuevas actualizaciones o se bloquea tras incorporar funciones recientes.

Cómo revisar el estado de la batería paso a paso

Existe una forma directa de conocer el estado de la batería. El usuario puede ingresar a la aplicación “Ajustes” o “Configuración” y consultar el porcentaje de vida útil.

Los rangos permiten interpretar el desgaste:

Entre 70% y 90% : la batería aún mantiene buen rendimiento y puede durar un par de años más.

: la batería aún mantiene buen rendimiento y puede durar un par de años más. Entre 40% y 60%: el desgaste es notorio y el rendimiento disminuye de forma evidente.

Este dato orienta sobre la necesidad de cambiar la batería o considerar la sustitución del equipo.

¿Cuántos años dura en promedio un celular?

En términos generales, un celular tiene una vida útil promedio de 2 a 5 años. Este periodo depende de los hábitos de uso y del mantenimiento que reciba el dispositivo.

Algunas marcas especifican rangos aproximados de duración:

Oppo : 2 a 3 años.

: 2 a 3 años. Xiaomi : 2 a 4 años.

: 2 a 4 años. Huawei : 2 a 4 años.

: 2 a 4 años. Samsung : 3 a 6 años.

: 3 a 6 años. iPhone: 4 a 8 años.

Si el equipo presenta varias de las señales descritas, el tiempo de funcionamiento restante podría ser limitado. En algunos casos es posible sustituir componentes en soporte técnico. En otros escenarios se requiere cambiar el dispositivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.