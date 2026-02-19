¿Su celular Android está lento? Esta regla poco conocida podría estar afectando el rendimiento

Mantener al menos 15% libre evita lentitud, fallas en apps y problemas al actualizar el sistema.

Si su celular Android se queda pegado, las aplicaciones se cierran solas o la cámara tarda en abrir, el problema puede estar en el almacenamiento. Cuando el espacio libre baja de 10% de la capacidad total, el sistema reduce su rendimiento.

Android necesita espacio disponible para guardar archivos temporales, cache e instalar actualizaciones. Si no lo tiene, el desempeño cae de forma notoria.

La regla del 10% que afecta el rendimiento

El sistema Android reserva parte del almacenamiento para funciones críticas. Cuando el espacio disponible baja de 10%, el sistema entra en un modo de preservación.

En ese estado prioriza tareas esenciales y limita procesos en segundo plano. El resultado es lentitud generalizada, fallas en aplicaciones y problemas para actualizar el sistema.

Esta regla existe desde versiones antiguas. Sin embargo, se volvió más crítica desde Android 12. Las versiones recientes y las aplicaciones actuales ocupan más espacio.

Un análisis del sitio Android Police indicó que los celulares con menos de 10% libre pueden tardar hasta tres veces más en abrir aplicaciones pesadas como Instagram, TikTok y juegos.

Cuánto espacio debe mantener libre según la capacidad

El 10% de almacenamiento varía según el modelo del teléfono. Estos son los mínimos:

64 GB: al menos 6,4 GB libres.

128 GB: al menos 12,8 GB libres.

256 GB: al menos 25,6 GB libres.

512 GB: al menos 51,2 GB libres.

Esos valores representan el mínimo para evitar problemas graves. No se recomienda operar de forma constante en ese límite.

Lo ideal es mantener entre 15% y 20% libre para garantizar rendimiento estable y espacio para fotos, videos y descargas.

En un celular de 128 GB, se aconseja tener entre 19 y 26 GB disponibles. En uno de 256 GB, lo recomendable es entre 38 y 51 GB libres.

Por qué el almacenamiento lleno afecta tanto

Cuando el almacenamiento se llena, ocurren tres problemas principales.

Primero, el caché de las aplicaciones deja de funcionar de forma correcta. Plataformas como Chrome, YouTube y redes sociales dependen de ese espacio para cargar contenido rápido. Sin caché disponible, cada página o video se descarga desde cero.

Segundo, las actualizaciones no se instalan. Android descarga archivos temporales antes de actualizar. Sin espacio libre, el sistema no ejecuta el proceso. Esto deja el teléfono expuesto a fallas de seguridad y sin nuevas funciones.

Tercero, la memoria virtual o swap se ve afectada. Cuando la memoria RAM se llena, el sistema usa parte del almacenamiento como respaldo. Si no hay espacio, las aplicaciones se cierran solas y la multitarea pierde estabilidad.

Además, el almacenamiento flash como eMMC o UFS pierde velocidad cuando está muy lleno. Es una limitación física. Con 90% ocupado, la velocidad de lectura y escritura puede caer hasta la mitad.

Qué capacidad mínima se recomienda en 2026

Para comprar un celular nuevo en 2026, el mínimo absoluto debería ser 128 GB. Los modelos de 64 GB ya no resultan prácticos, salvo para uso muy básico como mensajería y llamadas.

Android 15 ocupa entre 15 y 20 GB tras la instalación. Las aplicaciones esenciales como banca, mapas y redes sociales suman otros 20 a 30 GB.

Para la mayoría de personas, 256 GB ofrece mayor comodidad. Permite guardar miles de fotos, decenas de aplicaciones y mantener el 20% libre sin preocupación.

Quienes graban video en 4K o descargan juegos pesados pueden optar por 512 GB.

La diferencia de precio entre versiones de 128 GB y 256 GB suele oscilar entre $200 y $400. Un teléfono con poco espacio disponible puede volverse lento y difícil de usar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.