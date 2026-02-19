Tecnología

¿Su celular Android está lento? Esta regla poco conocida podría estar afectando el rendimiento

Cuando el espacio libre baja de 10%, Android limita funciones y el rendimiento cae de forma drástica

Mantener al menos 15% libre evita lentitud, fallas en apps y problemas al actualizar el sistema.
Mantener al menos 15% libre evita lentitud, fallas en apps y problemas al actualizar el sistema. (Canva/Canva)







