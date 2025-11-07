Tecnología

Siete fallas críticas en ChatGPT permiten a los atacantes robar datos sin que usted lo note

Una investigación de la firma Tenable alertó sobre siete vulnerabilidades bautizadas como HackedGPT que afectan incluso a los modelos más recientes de inteligencia artificial

Por La Nación / Argentina / GDA
Un informe reveló siete fallas en ChatGPT que permiten manipulación del modelo, robo de datos y control persistente sin intervención del usuario.
Un informe reveló siete fallas en ChatGPT que permiten manipulación del modelo, robo de datos y control persistente sin intervención del usuario.







notas iaJGGChatGPTOpenAI
