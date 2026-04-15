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Seis señales que alertan sobre virus en su computadora: así puede detectarlos y proteger sus datos

Conductas inusuales en su PC pueden indicar malware. Conozca cómo detectar amenazas y aplicar medidas básicas de seguridad

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Por O Globo / Brasil / GDA
Lentitud, pop-ups y accesos extraños alertan sobre virus. Revise su equipo con estos pasos y refuerce la protección digital.
Lentitud, pop-ups y accesos extraños alertan sobre virus. Revise su equipo con estos pasos y refuerce la protección digital. (Canva stock/Daviles de Getty Images/Yan Krukau de Pexels)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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