Seis señales que alertan sobre virus en su computadora: así puede detectarlos y proteger sus datos

Lentitud, pop-ups y accesos extraños alertan sobre virus. Revise su equipo con estos pasos y refuerce la protección digital.

La lentitud extrema, los mensajes emergentes inesperados y la activación de la cámara sin motivo figuran entre las señales más comunes de una computadora infectada con malware. Estos riesgos exponen información personal y generan pérdidas económicas.

En muchos casos, el usuario detecta cambios en el comportamiento del equipo. El sistema presenta bloqueos frecuentes. Aparecen programas desconocidos. Surgen acciones sospechosas. El medio especializado TechTudo elaboró una lista de seis señales clave y formas de verificación.

1. Lentitud y fallos constantes

El rendimiento bajo del sistema es uno de los primeros indicios. El malware se ejecuta en segundo plano. Esto aumenta el uso de GPU, memoria y disco. El equipo tarda más en abrir aplicaciones. También presenta errores frecuentes.

Es importante revisar procesos desconocidos que consumen recursos. Algunos programas maliciosos actúan sin mostrar señales visibles. Esto dificulta su detección.

Para comprobarlo, acceda al administrador de tareas en Windows o al monitor de actividad en macOS. Revise el uso de memoria y GPU. Ejecute un análisis con antivirus. Reinicie el equipo para verificar si el problema continúa.

2. Aparición de pop-ups y programas desconocidos

Los mensajes emergentes no solicitados representan otra alerta. Algunos simulan advertencias de seguridad. Buscan que el usuario descargue software falso. También pueden aparecer nuevas barras de herramientas o aplicaciones sin autorización.

Estos elementos suelen instalarse junto con malware. Generan íconos nuevos en el escritorio. Resultan más visibles si el equipo está ordenado.

Revise las extensiones en todos los navegadores. Elimine las sospechosas. Ingrese a la configuración del sistema. Busque la sección de aplicaciones. Desinstale cualquier programa desconocido.

3. Desactivación del antivirus

Algunos virus logran desactivar herramientas de seguridad. Esto incluye antivirus y sistemas de protección del sistema operativo. Así operan sin ser detectados.

Si el antivirus no se ejecuta o desaparece, existe riesgo de infección. Este comportamiento es frecuente en ataques activos.

Verifique la configuración de seguridad del sistema. Confirme si la protección está activa. Si no funciona, reinicie en modo seguro. Luego intente activarla. Ejecute un análisis completo. Si falla, reinstale el software.

4. Cambios en el navegador

El malware puede modificar la configuración del navegador. Cambia la página de inicio. También altera el motor de búsqueda. Incluso añade accesos directos no autorizados.

El redireccionamiento automático es una señal común. También lo es la imposibilidad de cambiar configuraciones.

Revise los ajustes del navegador. Corrija la página de inicio y el buscador. Elimine extensiones sospechosas. Limpie la memoria caché.

5. Actividad inusual en la webcam

La luz de la cámara encendida sin uso indica posible acceso remoto. Este tipo de ataque se conoce como RAT. Permite a terceros controlar el equipo y capturar información.

También pueden ocurrir movimientos del cursor sin intervención del usuario.

Cierre aplicaciones de videollamadas. Revise procesos activos. Controle qué programas tienen acceso a cámara y micrófono. Si la luz continúa activa, desconecte Internet. Si se apaga, podría existir acceso remoto. Realice una copia de seguridad. Considere reinstalar el sistema.

6. Inicios de sesión sospechosos

Las alertas de accesos no autorizados o solicitudes de cambio de contraseña son señales de riesgo. También ocurre el envío de mensajes desde cuentas sin intervención del usuario.

Revise el correo electrónico. Verifique envíos no autorizados. Controle redes sociales. Cambie contraseñas afectadas. Active la verificación en dos pasos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.