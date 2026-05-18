Tecnología

Se puede usar Gmail sin conexión a Internet: descubra este y otros 5 trucos

Gmail incorpora herramientas que ayudan a mejorar la productividad y la privacidad con opciones que muchos usuarios desconocen

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Por O Globo / Brasil / GDA
Seis funciones de Gmail permiten enviar correos con más control, trabajar sin conexión y administrar mejor los mensajes.
Seis funciones de Gmail permiten enviar correos con más control, trabajar sin conexión y administrar mejor los mensajes. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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