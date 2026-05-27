Tecnología

¿Se puede desactivar el Meta AI de WhatsApp? Algunos usuarios quieren ocultarlo

Usuarios de WhatsApp descubrieron que Meta AI no puede eliminarse por completo. Expertos recomiendan limitar su uso y revisar la privacidad

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Por Jailine González Gómez
Meta AI apareció en WhatsApp sin opción de eliminación. Expertos explican cómo afecta la experiencia y qué medidas puede tomar el usuario.
Meta AI apareció en WhatsApp sin opción de eliminación. Expertos explican cómo afecta la experiencia y qué medidas puede tomar el usuario. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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