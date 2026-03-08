Tecnología

¿Se desgastan más los neumáticos en carros eléctricos e híbridos? Esto explica la diferencia

El peso de las baterías y la frenada regenerativa influyen en el desgaste de los neumáticos en autos eléctricos e híbridos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Especialistas explican por qué los neumáticos de vehículos eléctricos e híbridos enfrentan mayor esfuerzo y cómo reducir su desgaste.
Especialistas explican por qué los neumáticos de vehículos eléctricos e híbridos enfrentan mayor esfuerzo y cómo reducir su desgaste. (Canva Stock/Pop Andreea's Images / Horia Lonescu's Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCarros eléctricosHíbridosLlantas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.