¿Se desgastan más los neumáticos en carros eléctricos e híbridos? Esto explica la diferencia

Especialistas explican por qué los neumáticos de vehículos eléctricos e híbridos enfrentan mayor esfuerzo y cómo reducir su desgaste.

El crecimiento de los automóviles eléctricos e híbridos en Latinoamérica genera nuevas dudas entre consumidores. Una de las más frecuentes se relaciona con el desgaste de los neumáticos y las diferencias frente a los vehículos a combustión.

Aunque a simple vista parecen similares, los neumáticos de automóviles eléctricos e híbridos poseen características diferentes.

Estos vehículos suelen tener mayor peso debido a las baterías. Por esa razón los neumáticos necesitan una estructura que soporte más carga.

Además, los motores eléctricos producen menos ruido. El especialista brasileño Nelson Fernando, director ejecutivo de NEO Automotive, explicó en el programa CBN Autoesporte que los neumáticos incluyen elementos adicionales para mejorar el confort.

Según indicó, estos modelos incorporan filtros y espumas que ayudan a reducir el sonido que se genera durante el contacto con el asfalto.

Cuando un vehículo electrificado utiliza un neumático convencional, el ruido del rodamiento puede resultar más perceptible dentro del automóvil.

¿El desgaste es mayor?

Los vehículos eléctricos ofrecen ventajas en mantenimiento. No requieren cambios de aceite y varios procesos mecánicos son más simples.

Sin embargo, existe un factor que puede acelerar el desgaste de los neumáticos.

Fernando explicó que la frenada regenerativa influye en ese proceso. Este sistema recupera energía durante la desaceleración. El mecanismo ejerce mayor carga sobre el eje de tracción.

En automóviles con configuración 4x2, esa carga adicional se concentra en los neumáticos delanteros. El resultado puede ser un desgaste más rápido.

Cómo reducir el desgaste

A pesar de esa característica, el impacto puede reducirse con prácticas básicas de mantenimiento.

El especialista recomendó mantener una calibración adecuada, realizar rotación periódica de neumáticos y revisar el estado del sistema de forma constante.

Estas acciones permiten minimizar el desgaste y prolongar la vida útil del neumático.

Tecnología y costo

Los neumáticos diseñados para vehículos eléctricos e híbridos incorporan tecnologías específicas.

Entre las principales ventajas se encuentran:

Menor fricción: reduce la resistencia al rodamiento y ayuda a mejorar la autonomía de la batería.

reduce la resistencia al rodamiento y ayuda a mejorar la autonomía de la batería. Mayor resistencia al torque: soporta mejor la aceleración instantánea típica de los motores eléctricos.

Sin embargo, esa tecnología también tiene un impacto económico. Estos neumáticos suelen ser más costosos y su reemplazo puede ocurrir con mayor frecuencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.