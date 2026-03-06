¿Se conecta primero el celular o el cargador? Esta es la forma correcta de hacerlo

Conectar primero el cargador o el celular puede influir en la batería y el rendimiento del dispositivo.

El celular se convirtió en una herramienta esencial para la comunicación, el trabajo y la vida diaria.

Su batería suele agotarse rápidamente, lo que obliga a mantener el dispositivo conectado con frecuencia.

Aunque el acto de enchufarlo parece rutinario, el orden en que se hace puede marcar la diferencia en su funcionamiento.

El riesgo de una sobretensión

Cuando se conecta primero el cable al celular y luego a la toma de corriente, se produce un impulso eléctrico que puede provocar una sobretensión.

Este fenómeno consiste en un aumento inesperado del voltaje que supera los valores normales.

Sus efectos incluyen pérdida de datos, bajo rendimiento, reducción en la duración de la batería, reinicios inesperados, parpadeo de la pantalla, ruido y hasta daños en los circuitos internos.

El procedimiento correcto

La recomendación de especialistas es enchufar primero el cargador a la toma de corriente y después conectar el cable al celular.

De esa forma, aunque la sobretensión no desaparece por completo, se reduce el contacto directo de esa descarga con el dispositivo.

Cómo desconectar el cargador

También se aconseja retirar primero el cable del celular antes de desenchufar el cargador de la pared.

Esta práctica evita la llamada corriente instantánea inversa, capaz de acelerar el envejecimiento de la batería y disminuir su vida útil.

Los expertos insisten en no dejar el dispositivo conectado durante mucho tiempo una vez que alcanza el 100% de carga.

Mantenerlo enchufado de forma prolongada podría afectar su desempeño y reducir la capacidad de la batería a largo plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.