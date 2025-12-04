Resumen del Año de Duolingo 2025: cómo encontrarlo y qué revelan los datos globales

Duolingo presentó su Resumen del Año 2025, una función interactiva que permite a cada usuario conocer cuánto estudió, cuáles idiomas reforzó y cuál fue su progreso dentro de la aplicación. El acceso se habilitó esta semana para todos los perfiles activos.

Además del resumen individual, la empresa publicó su Language Report 2025, un informe que revela cambios importantes en las preferencias lingüísticas del mundo. Entre los hallazgos, destacan el ascenso del portugués como uno de los idiomas de mayor crecimiento y la consolidación del inglés como la lengua más estudiada del planeta.

Cómo ver su Resumen del Año en Duolingo

Duolingo habilitó dos rutas para consultar la retrospectiva personalizada:

Abra la aplicación en el celular. Ubique la ventana emergente del Resumen del Año en la pantalla inicial o ingrese a la pestaña de Perfil. Toque la pantalla para avanzar entre los datos destacados. Comparta su tarjeta final para obtener la recompensa que ofrece la plataforma.

Lo que muestran los datos globales de Duolingo en 2025

El Language Report 2025 confirma que el aprendizaje digital sigue en expansión y que las preferencias lingüísticas del mundo experimentan cambios importantes. El inglés se mantiene como la lengua dominante: continúa como el idioma más estudiado en 154 países, lo que representa un 79% del planeta. Aun así, el liderazgo no impide que otras lenguas ganen terreno con fuerza.

El español conserva un lugar central en ese panorama. Además de ubicarse como el segundo idioma más estudiado a escala global, mantiene una base estable de estudiantes que se reparte en distintas regiones del mundo. Su crecimiento está impulsado por el interés cultural, por la migración y por la influencia del entretenimiento latinoamericano; factores que sostienen su presencia tanto en América como en Europa y Asia.

El informe también destaca el ascenso del portugués como uno de los idiomas de crecimiento más acelerado. En China e India se posiciona como el más buscado, y asciende al segundo lugar en países como Corea del Sur, Japón, Turquía e Indonesia. Al mismo tiempo, otras lenguas asiáticas ganan protagonismo: el japonés sube hasta convertirse en el cuarto idioma más estudiado del mundo, mientras que el coreano logra colocarse en la sexta posición.

Los datos muestran, además, un cambio en el perfil de los países con más personas aprendiendo varios idiomas a la vez. Japón encabeza por primera vez la lista de naciones con usuarios que estudian tres o más lenguas, seguido por Australia, Finlandia, Alemania y el Reino Unido. La dedicación de los estudiantes japoneses se mantiene como un patrón constante: por segundo año consecutivo, el país ocupa el primer lugar en tiempo promedio de estudio dentro de la aplicación.

Por último, el reporte evidencia una diversificación de intereses más allá de los idiomas. Los usuarios que estudian latín son quienes exploran con mayor frecuencia los cursos de ajedrez, matemáticas y música, lo que sugiere una apertura hacia formas de aprendizaje más amplias y multidisciplinarias.