Regla de los 10 cm en la refrigeradora: el error silencioso que puede disparar su factura eléctrica

Especialistas advierten que colocar la refrigeradora pegada a la pared dificulta la disipación del calor y obliga al compresor a trabajar más

Por O Globo / Brasil / GDA
Mantener 10 cm de distancia entre la refrigeradora y la pared permite una ventilación adecuada y evita aumento en el consumo eléctrico.
Mantener 10 cm de distancia entre la refrigeradora y la pared permite una ventilación adecuada y evita aumento en el consumo eléctrico. (Gemini/Generada con IA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

