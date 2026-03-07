Regla de los 10 cm en la refrigeradora: el error silencioso que puede disparar su factura eléctrica

Mantener 10 cm de distancia entre la refrigeradora y la pared permite una ventilación adecuada y evita aumento en el consumo eléctrico.

Un detalle simple en la instalación de la refrigeradora puede aumentar el consumo eléctrico del hogar. Expertos indican que colocar el electrodoméstico demasiado cerca de la pared provoca sobrecalentamiento del sistema. Ese problema obliga al compresor a trabajar más tiempo y eleva el gasto de energía.

La refrigeradora funciona al retirar el calor del interior y expulsarlo al ambiente mediante el condensador. Este componente puede ubicarse en la parte trasera o en los laterales del aparato.

Para que ese proceso ocurra con eficiencia, el equipo requiere circulación de aire alrededor. Fabricantes como Consul y Brastemp indican que la falta de espacio impide que el calor se disperse correctamente.

Cuando el aire caliente queda atrapado detrás del aparato, la temperatura en la zona del compresor aumenta. Ese escenario obliga al motor a trabajar durante más tiempo para mantener fríos los alimentos. El resultado es un mayor consumo eléctrico y un desgaste acelerado de las piezas internas.

El problema de colocar la refrigeradora pegada a la pared

Si la parte trasera del electrodoméstico queda demasiado cerca de la pared, el calor liberado por la serpentina o el condensador no logra disiparse.

El calor regresa al sistema y forma una zona de sobrecalentamiento en la parte posterior del aparato.

La Directoria de Evaluación de la Conformidad (Dconf) del Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología de Brasil (Inmetro) indicó al medio TechTudo que ese confinamiento dificulta la disipación del calor en el compresor y el condensador. Esto provoca aumento de la temperatura local, eleva la presión de trabajo del compresor y prolonga el tiempo de funcionamiento. Como consecuencia, el consumo eléctrico aumenta.

Por qué los 10 centímetros marcan la diferencia

Aunque cada fabricante define distancias específicas en el manual del producto, los especialistas recomiendan dejar al menos 10 centímetros de espacio entre la refrigeradora y la pared trasera.

Ese espacio permite la correcta circulación del aire. También evita que el sistema de refrigeración opere bajo condiciones de sobrecarga.

El Inmetro explica que durante las pruebas de eficiencia energética se utilizan criterios técnicos estrictos para medir el consumo real de los equipos. Estas condiciones buscan garantizar que la información del sello de eficiencia sea confiable para el consumidor.

Las refrigeradoras inverter también necesitan ventilación

Los modelos con tecnología inverter ajustan la velocidad del compresor según la demanda de enfriamiento. Ese sistema mejora la eficiencia energética.

Sin embargo, la tecnología no elimina la necesidad de ventilación. Si el aparato queda instalado en un espacio cerrado o sin circulación de aire, el calor no se disipa.

Muchos fabricantes recomiendan una distancia de 10 cm en la parte trasera, entre 5 y 10 cm en los laterales y al menos 10 cm en la parte superior para garantizar el funcionamiento adecuado.

Un error de instalación que puede encarecer la factura

La refrigeradora puede representar hasta 20% del consumo eléctrico de una vivienda. Por esa razón, una instalación incorrecta tiene impacto directo en la factura.

Si el equipo se coloca en nichos cerrados o pegado a la pared, incluso un modelo con clasificación energética A puede funcionar como uno de menor eficiencia.

Walter Barbosa Júnior, gerente de eficiencia energética de CPFL Energía de Brasil, explicó a TechTudo que el electrodoméstico opera de forma continua. Por esa razón, pequeñas diferencias de eficiencia pueden generar ahorros significativos durante la vida útil del equipo.

El sobrecalentamiento puede reducir la vida útil

La ventilación insuficiente también afecta la durabilidad del electrodoméstico.

El calor excesivo acelera el desgaste del compresor y de los componentes eléctricos. En equipos modernos también puede afectar las placas electrónicas.

El Inmetro advierte que el aumento de la presión en el compresor eleva el consumo de electricidad y dificulta mantener las temperaturas internas recomendadas. Esa situación puede comprometer la conservación de alimentos o medicamentos.

En casos extremos, el sistema de seguridad del equipo puede activar el protector térmico del compresor. Este mecanismo apaga el aparato para evitar daños mayores o incluso riesgos de incendio.

Cómo instalar correctamente una refrigeradora

Al comprar un equipo nuevo, los especialistas recomiendan revisar la etiqueta de eficiencia energética.

Durante la instalación, se aconseja:

Mantener 10 cm de distancia de la pared trasera.

de la pared trasera. Dejar al menos 5 cm en los laterales .

. Evitar la proximidad con fogones, hornos o luz solar directa .

. Limpiar la parte trasera del equipo con regularidad.

Ajustar el termostato según la temperatura ambiental.

Mitos y verdades sobre el consumo eléctrico de la refrigeradora

En redes sociales circulan consejos para reducir el gasto de energía del electrodoméstico. Sin embargo, algunos no tienen respaldo técnico.

Apagar la refrigeradora durante la noche

No reduce el consumo. Al encender el aparato por la mañana, el compresor necesita trabajar por más tiempo para recuperar la temperatura interna.

Colocar botellas con agua o hielo

Puede ayudar a estabilizar la temperatura tras abrir la puerta. Sin embargo, mantener esa carga térmica también exige energía constante, por lo que el ahorro real es limitado.

Freezer vacío o lleno

Un freezer completamente vacío puede sufrir variaciones térmicas cuando se abre la puerta. Los expertos recomiendan mantener una carga moderada, sin sobrecargar el compartimento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.