Facebook y su metaverso: qué es, cuáles cambios trae y cómo afectaría a sus usuarios

Lima. El término metaverso apareció por primera vez en la novela de ciencia ficción Snow Crash (1992), del escritor estadounidense Neal Stephenson. Sin embargo, lo que hasta hace unos años parecía ser solo obra de la imaginación, hoy está a punto de hacerse realidad a una escala global.

Así lo ha hecho saber Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, con el anuncio de la creación de un metaverso que transformará la red social “en un mundo infinito de comunidades virtuales interconectadas en el que la gente podrá reunirse con dispositivos de realidad virtual, gafas de realidad aumentada y aplicaciones en smartphones”.

“La propuesta es totalmente disruptiva. Plantea una nueva forma de comunicarnos y una gran oportunidad comercial, pero a la vez representa un riesgo por la manera en la que Facebook maneja la información de sus usuarios para vender publicidad dirigida”, aseguró Milton Vela Valencia, director de Café Taipá y experto en social media.

“El proyecto de Mark tiene lógica en términos de negocios: da el siguiente paso. Si la variante que hoy prima es la necesidad de innovar tiene sentido que ellos estén buscando evolucionar y convertirse en un universo donde uno interactúa en 3D y no solo pone ‘me gusta’”, complementó Marcela Mendoza Riofrío, periodista especializada en tecnología.

En este universo paralelo, por ejemplo, podríamos hacer un viaje al destino que nos plazca a través de Internet, y comprar y probarnos ropa de forma digital. En las reuniones de teletrabajo, ya no veremos a nuestros compañeros en pequeños cuadrados en el celular o la laptop, sino como si los tuviéramos al lado.

En el 2003, la compañía Linden Lab lanzó Second Life, un metaverso que se asemeja a la propuesta de Zuckerberg y que aún se mantiene operando. Videojuegos online masivos como Fornite o World of Warcraft también tienen sus propios universos. Sin embargo, lo que se quiere ahora es “integrar la realidad virtual y la realidad aumentada, con conexiones y tecnologías más potentes, para hacer una red social lo más real posible”.

Un logotipo de Facebook en un teléfono inteligente frente a la pantalla de una computadora en Los Ángeles, Estados Unidos, el 12 de agosto del 2021. (CHRIS DELMAS/AFP)

Tiempo de crisis

Todos estos anuncios coinciden con la filtración de los Papeles de Facebook, que han llevado a la empresa de Zuckerberg a la peor crisis de su historia. Los documentos revelan que Facebook priorizó las ganancias por encima de la seguridad de sus usuarios, y denuncian su presunto papel en la promoción de la violencia política en la última campaña presidencial en Estados Unidos. Es así que, en un esfuerzo por mejorar su reputación, la compañía habría decidido hacer un cambio de marca con un nuevo nombre que se ajuste al metaverso, mencionó el sitio web The Verge.

“Además el ruido y desprestigio que hoy padecen por conocerse los riesgos del uso de los algoritmos, los empuja a buscar un cambio de nombre y de esencia para poder subsistir. Cómo decisión de negocio me parece oportuna. Pero como usuaria me da un poco de temor porque, ¿Qué garantía tenemos de que ese metaverso no será un nuevo espacio de manipulación?”, comentó Marcela Mendoza.

Con esta lavada de cara, Facebook apuntaría a dos públicos distintos, explicó Milton Vela. “Por un lado están los más jóvenes, que no necesariamente están en Facebook, pero que están acostumbrados al uso de dispositivos de realidad virtual. Y por otro vemos a aquellos que encontrarán una funcionalidad para sus actividades del día a día y se irán adaptando a la plataforma”, aseguró el también especialista en marketing reputacional.

“Los boomers, de forma natural, también participarán de la experiencia cuando vean a personas de su círculo cercano hacer uso del metaverso”, finalizó.

Metaversos en el cine

Algunas grandes producciones del cine han abordado el tema de los universos virtuales. Tal es el caso de Ghost in the Shell, lanzada en 1995 y dirigida por el japonés Mamoru Oshii. Un ejemplo más reciente es Ready Player One, película estrenada en el 2018, a cargo del estadounidense Steven Spielberg.

La Trilogía de Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski, es otro filme que utiliza el multiverso. Al igual que Gamer, película lanzada en el 2009, que estuvo a cargo del director Bryan Taylor.

