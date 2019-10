Después es recomendable enviar un mensaje público en el cual advierta a sus contactos sobre la posibilidad de que un tercero no autorizado le esté suplantando. Pida a las personas, y también considere usted, que no compartan datos privados (cédula, nombres completos, teléfonos, direcciones) sin antes corroborar quién está detrás de la pantalla. Un mensaje a través de otra red social o una llamada puede servir y por último aclare que usted no está solicitando ningún tipo de favores económicos.