Tecnología

¿Qué son los auriculares Open Ear y por qué transforman la experiencia de escuchar música?

La tecnología de diseño abierto permite disfrutar de audio de alta calidad mientras se mantiene la percepción total de lo que sucede en los alrededores

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Por Europa Press
Los auriculares de diseño abierto se consolidan como una opción cómoda para el trabajo y el deporte. JBL ofrece modelos con inteligencia artificial.
Los auriculares de diseño abierto se consolidan como una opción cómoda para el trabajo y el deporte. JBL ofrece modelos con inteligencia artificial. (simon allinson/JBL)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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