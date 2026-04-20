¿Qué son los auriculares Open Ear y por qué transforman la experiencia de escuchar música?

Los auriculares de diseño abierto se consolidan como una opción cómoda para el trabajo y el deporte. JBL ofrece modelos con inteligencia artificial.

El consumo de audio es parte de la vida cotidiana en el trabajo o el transporte público. Esta realidad impulsó el crecimiento de los auriculares Open Ear o de diseño abierto. Esta tecnología permite disfrutar de la música y mantener la conexión con el entorno al mismo tiempo.

Expertos de la firma tecnológica JBL explicaron a Europa Press que estos dispositivos pasaron de ser una alternativa de nicho a un formato consolidado. El diseño de sonido abierto ofrece un ajuste más ligero y transpirable. El accesorio no provoca presión porque el auricular no se introduce en el conducto auditivo.

A diferencia de los modelos intraurales, estos dispositivos rodean la oreja o se enganchan a ella. Las ondas sonoras se proyectan con precisión hacia el interior del oído. El resultado es una experiencia auditiva natural sin perder la percepción de lo que ocurre alrededor.

La marca JBL indicó que el mercado de este tipo de auriculares es una tendencia en auge. La empresa aclaró que estos modelos no sustituyen a los tradicionales. Los diseños abiertos amplían las opciones para los usuarios y abren nuevas oportunidades de consumo.

Para el ámbito laboral la gama Sense PRO utiliza procesamiento de voz optimizado por inteligencia artificial. Este sistema mantiene la claridad profesional durante las llamadas en cualquier entorno. El diseño utiliza materiales suaves y un cable flexible que se adapta a la curva de la oreja.

La tecnología de conducción por aire dirige el audio hacia los oídos de forma discreta. Según la fuente, esto permite que solo el usuario escuche el contenido. Otros modelos como los Soundgear CLIPS emplean un algoritmo de inteligencia artificial para asegurar voces nítidas incluso en movimiento.

Para los deportistas existen opciones con certificación IP68. Estos auriculares resisten el agua y el sudor en condiciones exigentes al aire libre. Cuentan con un gancho de silicona líquida y un cable de memoria para garantizar un ajuste seguro durante las carreras.

Los más pequeños también cuentan con opciones inalámbricas con banda para el cuello. Los modelos infantiles incluyen controles parentales para ajustar el volumen a un nivel seguro. Los padres reciben informes semanales sobre la actividad de escucha de sus hijos.