¿Qué significa realmente el emoji de la cara derretida en WhatsApp y por qué podría estar usándolo mal?

El emoji de la cara derretida en WhatsApp se usa para reflejar sarcasmo, estrés o ansiedad, y su interpretación cambia según el contexto.

WhatsApp ofrece una extensa variedad de emojis que permiten complementar mensajes de forma visual. Sin embargo, muchos de estos símbolos pueden malinterpretarse, como ocurre con el emoji de la cara derretida, cuya apariencia ha generado confusiones sobre su verdadero uso en las conversaciones digitales.

Este emoji muestra una cara que se derrite sobre un charco, con una sonrisa ladeada que parece mantenerse a pesar de su apariencia derretida. Aunque muchas personas lo utilizan con un tono irónico o sarcástico, su significado abarca más emociones y contextos.

Para aclarar su verdadero significado es útil acudir a Emojipedia, el sitio especializado en clasificar y describir cada símbolo disponible en plataformas digitales.

Este emoji se llama melting face en inglés, y representa una cara que se derrite por efecto del calor. Su uso más común está ligado a temperaturas elevadas, como en conversaciones sobre el clima.

No obstante, la cara derretida también puede expresar sarcasmo o resignación, especialmente cuando se utiliza con una sonrisa que parece desvanecerse. En entornos de conversación casual, también puede sugerir vergüenza, como cuando alguien se siente expuesto o comete un error en público.

En otros casos, este emoji comunica una sensación de agotamiento o saturación emocional, como cuando una persona se siente abrumada o presionada.

Este símbolo se aprobó oficialmente como parte del Unicode 14.0 en 2021 y se integró a la lista de Emoji 14.0 ese mismo año, ampliando así el repertorio visual de WhatsApp.

