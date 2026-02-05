¿Qué ocurre al buscar ‘eclipse solar’ en Google? Conozca esta función oculta

Una búsqueda en Google activa una animación que simula el eclipse solar anular de febrero y acerca el fenómeno a millones de personas.

En los días previos al primer eclipse solar del año, el interés por los fenómenos astronómicos crece en distintas regiones del planeta. El evento del 17 de febrero, conocido como anillo de fuego, concentra búsquedas y conversaciones en plataformas digitales.

Este eclipse solar anular despierta la atención de nuevos públicos. También impulsa iniciativas tecnológicas que buscan explicar el fenómeno de forma visual y accesible.

Uno de esos detalles surge al usar el buscador de Google. La empresa incorpora una función gráfica interactiva relacionada con el eclipse solar anular de febrero.

Al escribir “eclipse solar” en el buscador y presionar Enter, la pantalla muestra una animación. Un sol aparece en el centro. Luego se oscurece de forma progresiva. Minutos después vuelve a iluminarse. El recorrido simula las fases del eclipse, desde el inicio parcial hasta el final del fenómeno por el extremo opuesto.

Una búsqueda en Google activa una animación que simula el eclipse solar anular de febrero y acerca el fenómeno a millones de personas. (El Universal/GDA)

La animación dura pocos segundos. Sin embargo, transforma una búsqueda común en una experiencia virtual. El efecto se repite cada vez que la persona ingresa el término. No existe un límite de visualizaciones.

La función aumenta la expectativa por el evento astronómico. También permite acercar el fenómeno a quienes no podrán observarlo debido a su ubicación geográfica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.