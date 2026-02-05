Tecnología

¿Qué ocurre al buscar ‘eclipse solar’ en Google? Conozca esta función oculta

Google activa una animación especial al buscar eclipse solar y recrea en segundos el fenómeno del anillo de fuego previo al evento del 17 de febrero

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
14/10/2023 Manzanillo, Limón. Desde muy tempranas horas del día se vivió este sábado, en el atlántico de nuestro país, un gran ambiente en relación con el esperado eclipse anular de sol. Cientos de costarricenses se trasladaron a las playas del caribe sur para contemplar el anunciado acontecimiento astronómico del año, desde la parcialidad esperada para entre alrededor de las 10:15 a.m. y 1:50 p.m., pero sobre todo el punto de mayor esplendor apenas unos minutos después del mediodía. Foto: Rafael Pacheco Granados
Una búsqueda en Google activa una animación que simula el eclipse solar anular de febrero y acerca el fenómeno a millones de personas. (Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGoogleeclipse solar
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.