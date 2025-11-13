¿Qué es ese punto verde o naranja que aparece en la parte superior de los iPhones?

El punto verde o naranja en WhatsApp revela cuándo la app usa su cámara o micrófono. Aprenda cómo revisar los permisos en su celular.

Si usted notó que al usar su celular aparece un punto verde o naranja en la parte superior de su celular, debe saber que no se trata de un error.

Estos indicadores informan cuándo una aplicación utiliza la cámara o el micrófono de su dispositivo, tanto en iPhone como en algunos modelos con Android.

El sistema iOS incorporó esta función para advertir al usuario sobre el uso de recursos sensibles. El punto verde significa que la aplicación está accediendo a la cámara. El punto naranja indica que se usa el micrófono.

Estos avisos aparecen al grabar notas de voz, videos, tomar fotografías o hacer llamadas dentro de WhatsApp. No obstante, esta función no es exclusiva de esa app. Otras plataformas como TikTok, Facebook, Messenger, Instagram o X (antes Twitter) también activan los puntos cuando acceden a la cámara o al micrófono.

Si los puntos se encienden sin que usted tenga abierta una aplicación, su celular podría estar grabando audio o video sin permiso, por lo que conviene revisar los permisos de acceso de las apps instaladas.

El punto verde o naranja en el iPhone revela cuándo una app usa su cámara o micrófono. (AFP/AFP)

Cómo hacerlo en iPhone

En los dispositivos con iOS, vaya a Ajustes > Privacidad y seguridad. Luego elija las secciones Cámara o Micrófono para comprobar qué aplicaciones tienen acceso.

Cuando el micrófono o la cámara estén activos, se encenderá el punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla. Si lo considera necesario, puede quitar o modificar el permiso en cada app.

Cómo revisar los permisos en Android

Para hacerlo, abra el menú de ajustes de su teléfono, entre en Aplicaciones y seleccione la opción Permisos. Allí podrá ver qué funciones utiliza cada app, como la cámara, el micrófono, los contactos o el almacenamiento, y decidir si las mantiene activas o las desactiva.

Otra opción es ingresar a Privacidad > Administrador de permisos. Desde esa sección podrá revisar todas las funciones a las que las aplicaciones acceden, entre ellas el calendario, la ubicación, el contenido multimedia o los mensajes.

Al ingresar en los apartados de micrófono o cámara, se mostrará el listado de apps con acceso concedido. Desde ahí podrá modificar el tipo de permiso: Permitir solo con la app en uso, Preguntar siempre o Denegar acceso.

Mantener un control periódico de estos permisos es una medida básica para proteger su privacidad y evitar el uso indebido del micrófono o la cámara del celular.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.