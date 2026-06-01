Tecnología

Por qué muchos usuarios creen que son adictos a Instagram (aunque no lo sean)

Un estudio encontró una amplia diferencia entre quienes creen tener una adicción a Instagram y quienes muestran señales compatibles con ese trastorno

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Por Europa Press
La mayoría de usuarios que se considera adicta a Instagram no presenta síntomas de dependencia, según una investigación publicada en Scientific Reports.
La mayoría de usuarios que se considera adicta a Instagram no presenta síntomas de dependencia, según una investigación publicada en Scientific Reports. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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