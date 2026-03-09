Por qué los magnates tecnológicos limitan las pantallas a sus hijos pese a crear el mundo digital

Bill Gates, Steve Jobs y otros líderes tecnológicos restringen el uso de pantallas a sus hijos pese al auge de redes sociales y videos cortos.

Los líderes más influyentes de la industria tecnológica impulsaron un mundo dominado por pantallas. Sin embargo, muchos de ellos aplican reglas estrictas en sus propios hogares. Varios millonarios de Silicon Valley limitan el uso de celulares, redes sociales y videos a sus hijos.

La contradicción resulta evidente. Los empresarios construyeron empresas basadas en el consumo digital. Aun así, mantienen reservas sobre el impacto que esa tecnología tiene en los menores.

Uno de los primeros casos conocidos surgió en 2010. Ese año, el cofundador de Apple, Steve Jobs, indicó a un periodista del New York Times que sus hijos nunca habían usado un iPad. También señaló que en su casa existían límites claros para el uso de tecnología por parte de los niños.

Con el paso de los años, esa postura se volvió frecuente entre figuras del sector tecnológico estadounidense. El cambio ocurrió mientras las redes sociales y los videos cortos ganaban protagonismo en Internet.

El cofundador de YouTube, Steve Chen, expresó una preocupación similar. Durante una conferencia en la Stanford Graduate School of Business, en 2024, explicó que prefería que sus hijos no consumieran solo videos breves. Consideró mejor restringir el tiempo frente a la pantalla a contenidos de más de 15 minutos.

El inversionista y primer financiador de Facebook, Peter Thiel, también impone límites estrictos. En un evento realizado en 2024 afirmó que sus dos hijos pequeños utilizan pantallas solo una hora y media por semana. La declaración sorprendió al público presente.

Otros líderes tecnológicos adoptaron medidas similares. El fundador de Microsoft, Bill Gates, indicó que sus hijos no recibieron teléfonos inteligentes hasta los 14 años. Además, prohibió el uso de celulares durante la cena familiar.

El director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, señaló en 2018 que su hijo solo podía usar pantallas una hora y media por semana. Esa regla coincide con el enfoque aplicado por Thiel.

El empresario Elon Musk, dueño de la red social X, reconoció que cometió un error al no establecer reglas más estrictas sobre el uso de redes sociales para sus hijos.

La tendencia también aparece en otras compañías tecnológicas. El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, indicó en una ocasión que sus propios hijos aún eran demasiado pequeños para usar esa plataforma.

Las preocupaciones de estos empresarios coinciden con hallazgos recientes. Un estudio publicado en 2025, basado en casi 100.000 personas, relacionó el consumo frecuente de videos cortos con una cognición más débil. El análisis también vinculó ese consumo con un deterioro en diversos aspectos de la salud mental en usuarios jóvenes y adultos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.