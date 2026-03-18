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¿Por qué limpiar la pantalla del celular con alcohol directo puede dañarlo? Esto recomiendan

Aplicar alcohol directo al celular puede dañarlo. Conozca por qué las marcas lo desaconsejan y cuál es la forma correcta de limpiar su pantalla sin riesgos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El uso incorrecto de alcohol puede afectar su celular. Estas son las recomendaciones clave para limpiarlo sin causar daños.
El uso incorrecto de alcohol puede afectar su celular. Estas son las recomendaciones clave para limpiarlo sin causar daños. (Canva stock /Stoica Adrian's Images / Stoica Adrian's Images)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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