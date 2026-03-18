¿Por qué limpiar la pantalla del celular con alcohol directo puede dañarlo? Esto recomiendan

El uso incorrecto de alcohol puede afectar su celular. Estas son las recomendaciones clave para limpiarlo sin causar daños.

Aplicar alcohol directamente sobre la pantalla del celular puede provocar daños en el dispositivo. Las principales marcas advierten que el líquido puede filtrarse por aberturas y afectar componentes internos.

El celular es uno de los objetos que más contacto tiene con las manos y el rostro. En su superficie se acumulan bacterias, polvo y suciedad, lo que hace necesaria su limpieza frecuente para proteger la salud y el equipo.

Sin embargo, no todos los productos son adecuados. Sustancias de uso doméstico como limpiadores de vidrio, jabones o detergentes pueden contener componentes agresivos que deterioran la pantalla.

Marcas coinciden en evitar líquidos directos

Empresas como Apple, Samsung, Huawei y Google coinciden en una recomendación clave: no aplicar líquidos directamente sobre el dispositivo.

Estas compañías señalan que la humedad puede ingresar por puertos o ranuras. Esto aumenta el riesgo de daños internos. También desaconsejan productos como blanqueadores, aire comprimido o sustancias con peróxido de hidrógeno.

En el caso de Huawei, la marca indica que si entra líquido en el teléfono, es necesario apagarlo y llevarlo a un centro autorizado.

Qué sí recomiendan usar

Los fabricantes sugieren utilizar alcohol isopropílico al 70% o etílico al 75%. Este debe aplicarse en un paño suave que no suelte pelusa, nunca de forma directa sobre el celular.

El uso correcto de estos materiales permite limpiar sin comprometer la integridad de la pantalla.

Paso a paso para limpiar su celular

Antes de iniciar, es recomendable apagar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de daños.

Primero, elimine la suciedad visible en las ranuras con un palillo. Debe hacerlo con cuidado para no afectar puertos o altavoces.

Luego, use algodón para limpiar esquinas y zonas de difícil acceso. Para una limpieza más profunda, puede mezclar agua destilada con alcohol isopropílico.

Aplique esta solución con un paño de microfibra. No exceda la cantidad de líquido, sobre todo si el celular no es resistente al agua.

Al finalizar, utilice un paño seco para retirar la humedad. Espere unos minutos antes de encender el equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.