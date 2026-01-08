Tecnología

¿Por qué las etiquetas de envío representan un riesgo para sus datos personales y facilitan fraudes digitales?

Desechar cajas sin eliminar las etiquetas expone nombre, dirección y teléfono a prácticas como el trashing y otros fraudes digitales

Por El Universal / México / GDA
Las etiquetas de envío pueden facilitar robos de identidad y estafas si no se destruyen antes de botar las cajas de paquetería.
Las etiquetas de envío pueden facilitar robos de identidad y estafas si no se destruyen antes de botar las cajas de paquetería. (Canva/Canva)







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

