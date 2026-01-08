¿Por qué las etiquetas de envío representan un riesgo para sus datos personales y facilitan fraudes digitales?

Las etiquetas de envío pueden facilitar robos de identidad y estafas si no se destruyen antes de botar las cajas de paquetería.

Tirar una caja de paquetería parece una acción cotidiana sin riesgos. Sin embargo, las etiquetas de envío que incluyen nombre, dirección y número telefónico pueden convertirse en una fuente de información para ciberdelincuentes y abrir la puerta a distintos tipos de estafas.

Especialistas en seguridad digital alertan que estos datos permiten prácticas como llamadas de spam, suplantación de identidad y fraudes financieros. El riesgo aumenta cuando las cajas se desechan sin eliminar la información visible.

Uno de los métodos más utilizados es el trashing, también conocido como dumpster diving. Esta práctica consiste en recolectar información a partir de documentos o materiales desechados para cometer fraudes o robos de identidad.

La Guardia Civil de España difundió un video informativo en el que insistió en la importancia de retirar las etiquetas de las cajas o sobres antes de botarlos o llevarlos a reciclaje. Al quedar expuestos, estos datos pueden ser utilizados por terceros sin autorización.

@guardiacivil Si eres precavido y ya estás pidiendo regalos online🎄🎁, ten cuidado cuando recibas los paquetes 📦 ⚠️ No los tires tan rápido y pon atención a estos consejos: - 📝 borra tu información - ✂️ corta y destruye la etiqueta ♬ sonido original - Guardia Civil

El riesgo no se limita a contactos comerciales no deseados. Los ciberdelincuentes pueden usar la información para solicitar préstamos o contratar servicios a nombre de la persona afectada.

Un artículo de la Universidad Autónoma de Chihuahua explicó que el trashing se basa en obtener datos desde archivos descartados con fines delictivos. A esto se suma la advertencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que señaló que en la basura es posible hallar contraseñas, números de tarjetas, correos electrónicos y otra información sensible.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan destruir las etiquetas antes de desechar las cajas. Cuando el pegamento impide retirarlas, se sugiere cubrir los datos con pintura, marcadores permanentes, alcohol u otros productos que impidan su lectura.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad también planteó medidas adicionales para reducir el riesgo de exposición de datos personales.

Entre las recomendaciones figuran triturar documentos confidenciales, revisar con atención tickets, recibos y estados de cuenta, y solicitar a las empresas de paquetería que no escriban referencias adicionales sobre el domicilio en las cajas.

Otra medida consiste en verificar que, si otra persona recibe el paquete, no queden anotados sus datos en el empaque. También se aconseja retirar cintas adhesivas u otros elementos que revelen información sobre el comercio donde se realizó la compra.

Pequeñas acciones en el entorno físico pueden reducir el impacto de las estafas digitales asociadas al uso indebido de información personal obtenida mediante trashing.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.