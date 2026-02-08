Tecnología

¿Por qué la inteligencia artificial consume tanta agua y genera alertas globales?

El avance de la inteligencia artificial impulsa un consumo masivo de agua dulce en centros de datos y presiona redes eléctricas en varias regiones del mundo

Por O Globo / Brasil / GDA
Centros de datos, energía y fabricación de hardware explican por qué la inteligencia artificial consume volúmenes crecientes de agua a nivel global.
Centros de datos, energía y fabricación de hardware explican por qué la inteligencia artificial consume volúmenes crecientes de agua a nivel global.







O Globo / Brasil / GDA

