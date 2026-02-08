¿Por qué la inteligencia artificial consume tanta agua y genera alertas globales?

Centros de datos, energía y fabricación de hardware explican por qué la inteligencia artificial consume volúmenes crecientes de agua a nivel global.

La inteligencia artificial depende de enormes centros de datos que consumen volúmenes masivos de agua dulce. El recurso se usa para enfriar servidores, generar electricidad y fabricar el hardware. Expertos advierten que el impacto crecerá de forma acelerada en los próximos años.

La expansión de la inteligencia artificial transformó sectores económicos, culturales y laborales. Actores, artistas y creadores manifestaron preocupación por la copia de obras, imágenes y voces. El mercado tecnológico también mostró efectos. Los precios de la memoria RAM y de los discos SSD subieron debido a la alta demanda de empresas que construyen centros de datos. Figuras del sector tecnológico incluso señalaron escenarios donde el empleo dejaría de ser necesario.

Uno de los efectos menos visibles es el consumo de agua, un factor que ya genera debate internacional. La inteligencia artificial utiliza este recurso de tres maneras principales.

El agua se emplea en sistemas de refrigeración de centros de datos. También se usa de forma indirecta en la generación de electricidad que mantiene operativos estos complejos. Además, interviene en la fabricación del hardware, como servidores y equipos especializados.

En la actualidad existen más de 11.000 centros de datos en funcionamiento en el mundo. Estados Unidos concentra cerca de 4.000. En Latinoamérica, Brasil es el país con más instalaciones activas, registrando 198 según el mapa interactivo Data Center Map.

La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado establece que la temperatura ideal de un centro de datos oscila entre 18 °C y 27 °C. En países con climas cálidos se requiere mayor consumo energético para mantener ese rango.

Un solo centro de datos puede utilizar cerca de 19 millones de litros de agua por día solo para refrigeración. Ese volumen equivale al consumo diario de una ciudad de entre 10.000 y 50.000 habitantes. El agua debe ser agua dulce, ya que la sal del agua marina acelera la corrosión de tuberías y equipos.

La disponibilidad del recurso es limitada. Solo 3% del agua del planeta es dulce. De ese total, apenas 0,5% resulta accesible y segura para el consumo humano.

Presión sobre las redes eléctricas

Las redes eléctricas también enfrentan tensiones crecientes. En 2023, los centros de datos consumieron 4% de toda la electricidad de Estados Unidos. Proyecciones indican que para 2028 esa cifra llegará a 12%.

El estado de Texas aprobó en 2025 una ley que permite activar un interruptor de desconexión para grandes consumidores, incluidos centros de datos, cuando la red enfrente estrés extremo.

Las empresas propietarias de estas infraestructuras, como Google, Microsoft y AWS, se agruparon en la Coalición de Centros de Datos. El sector sostuvo que la medida resulta discriminatoria y que la operación de estos complejos exige redes estables y confiables.

Las discusiones avanzaron hacia un modelo donde las compañías generen su propia energía. Amazon, Microsoft, Oracle y xAI exploraron proyectos con gas natural y paneles solares. Google compró en diciembre una empresa de generación eléctrica por $4,75 billones.

Cuánta agua consume cada consulta

Investigadores de la Universidad de California estimaron que un prompt de 100 palabras consume cerca de 519 mL de agua, equivalente a una botella. La cifra contrasta con datos divulgados en 2025 por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien afirmó que cada consulta utilizaba solo 0,32 mL.

La diferencia radica en el método de cálculo. El valor menor considera únicamente la energía usada durante la consulta. No incluye el agua necesaria para construir la infraestructura, refrigerar servidores ni mantener los centros de datos.

Un estudio del banco Morgan Stanley evaluó el impacto completo. En 2024, los centros de datos consumieron 95.000 millones de litros de agua. Para 2028, la proyección sube a 1.068.000 millones de litros, lo que representa un aumento de 11 veces.

El cambio climático agrava el escenario. Más de la mitad de los principales centros de datos del mundo se ubican en zonas con riesgo hídrico medio. Estas regiones enfrentan sequías, inundaciones o deterioro en la calidad del agua. Bloomberg reportó que dos tercios de los nuevos centros de datos construidos en Estados Unidos desde 2022 se localizan en áreas con estrés hídrico.

