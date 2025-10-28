¿Por qué debería borrar el historial del router del WiFi y cómo hacerlo?

El historial del router puede comprometer su privacidad. Aprenda cómo eliminarlo y proteger su red WiFi personal.

Eliminar el historial del router del WiFi es una medida de seguridad digital que protege la privacidad del usuario frente a posibles amenazas cibernéticas. Conozca por qué conviene realizar este procedimiento y cómo puede llevarlo a cabo desde su dispositivo.

¿Qué muestra el historial del router del WiFi?

El historial del router registra cada una de las visitas realizadas a sitios web desde cualquier dispositivo conectado a la red doméstica. Según el portal especializado NordVPN, este registro permite revisar páginas previamente visitadas, resolver problemas de conexión y detectar actividad sospechosa en la red.

Sin embargo, este historial también puede incluir datos sensibles como operaciones confidenciales, contenido compartido en línea y hasta el uso de plataformas en modo incógnito.

Los proveedores de servicios de Internet pueden acceder a esta información. También lo pueden hacer los hackers, si conocen la dirección IP de su red. Por esta razón, es clave mantener el control de ese historial y borrarlo periódicamente.

Riesgos de no eliminar el historial del router

No borrar el historial del router representa una amenaza para su seguridad digital. Entre los principales riesgos destacan:

Acceso de hackers a su red mediante la IP del WiFi.

a su red mediante la IP del WiFi. Uso indebido de datos personales por parte de ciberdelincuentes.

por parte de ciberdelincuentes. Exposición de información confidencial financiera o laboral.

financiera o laboral. Ubicación geográfica comprometida .

. Divulgación de búsquedas, videos y portales visitados, lo que afecta directamente su privacidad.

¿Cómo borrar el historial del router del WiFi?

Este procedimiento puede realizarse desde el navegador de un teléfono, una computadora o una tableta. Siga estos pasos:

Ingrese al navegador de su dispositivo. En la barra de búsqueda, escriba la dirección IP del router. Esta suele estar en la parte trasera del aparato. Dentro del panel, diríjase a “Configuración avanzada” y seleccione “Sistema”. Entre al apartado “Registro del sistema” o “Registros”. Elija la opción “Borrar todo”.

Con estos pasos, el historial se eliminará por completo.

Medidas adicionales para proteger su red

Además del borrado del historial, es recomendable encriptar la red WiFi. Desde la misma sección de configuración del router, acceda al campo de “Seguridad” o “Modo de seguridad”, seleccione una opción como WPA3 o WPA2 y establezca una contraseña segura.

Este paso añade una capa de protección frente a intrusos y refuerza la privacidad digital.

LEA MÁS: ¿WiFi lento en casa? Estos tres objetos podrían ser los culpables

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.