¿Por qué cada vez más personas usan una VPN para navegar por Internet?

Una VPN mejora la privacidad en línea, protege sus datos y permite el acceso a sitios restringidos por ubicación.

Aunque las redes de Internet incluyen mecanismos de seguridad y cifrado, continúan siendo vulnerables ante ciberataques. Ante esta situación, muchas personas optan por utilizar una VPN, una herramienta que permite reforzar la seguridad digital al conectarse a la red.

Las redes privadas virtuales, conocidas como VPN, ofrecen múltiples beneficios al proteger los datos personales, mantener el anonimato en línea y permitir el acceso a contenido restringido por región. Conozca qué es una VPN, cómo funciona y cuándo conviene usarla.

¿Qué es una VPN y cómo funciona?

Una VPN (Virtual Private Network) es una red privada virtual que establece una conexión entre el dispositivo del usuario y un servidor remoto. Esta conexión se crea a través de un canal cifrado, el cual protege la dirección IP y los datos del usuario durante la navegación.

Microsoft explica que este canal actúa como un “tubo” que conecta directamente al dispositivo con la red remota. Durante este proceso, se codifica la información personal del usuario, lo que evita que terceros puedan interceptar o leer los datos transmitidos.

El servidor de la VPN se convierte en el punto de origen del tráfico digital, lo que significa que ni el proveedor de Internet ni otros actores pueden acceder al historial de navegación, las páginas consultadas o los archivos compartidos.

Además, la codificación de los datos impide que alguien que logre interceptar la conexión pueda interpretar la información, pues esta permanece encriptada.

Beneficios de utilizar una red VPN

Según la compañía de ciberseguridad McAfee, las VPN ofrecen múltiples ventajas clave para usuarios individuales y empresas:

Acceso a contenido georrestringido : Permite ver material bloqueado por ubicación geográfica, ya que oculta la localización real del usuario.

: Permite ver material bloqueado por ubicación geográfica, ya que oculta la localización real del usuario. Mejora la estabilidad de conexión : Brinda una navegación más fluida y sin interrupciones.

: Brinda una navegación más fluida y sin interrupciones. Protección de datos personales : La información privada se resguarda mediante sistemas de encriptación.

: La información privada se resguarda mediante sistemas de encriptación. Privacidad del historial : Las páginas visitadas y el contenido consultado permanecen protegidos.

: Las páginas visitadas y el contenido consultado permanecen protegidos. Elimina restricciones de datos : Evita que el proveedor limite la velocidad por consumo elevado.

: Evita que el proveedor limite la velocidad por consumo elevado. Navegación anónima: Ofrece anonimato digital similar al “modo incógnito”, pero con una protección más robusta.

¿Cuándo conviene usar una VPN?

Especialistas como la empresa de seguridad Kaspersky recomiendan usar una VPN en situaciones específicas donde los riesgos aumentan:

Conexión a redes WiFi públicas : En lugares como cafeterías, aeropuertos o hoteles, los ciberdelincuentes suelen atacar este tipo de redes. La VPN protege el tráfico de datos en estos espacios.

: En lugares como cafeterías, aeropuertos o hoteles, los ciberdelincuentes suelen atacar este tipo de redes. La VPN protege el tráfico de datos en estos espacios. Navegación diaria : Utilizar una VPN refuerza la seguridad durante cualquier actividad en línea y disminuye el riesgo de hackeo o robo de identidad.

: Utilizar una VPN refuerza la seguridad durante cualquier actividad en línea y disminuye el riesgo de hackeo o robo de identidad. Transmisión de contenido digital : Algunas plataformas, como Netflix, limitan ciertos títulos por región. Una VPN permite acceder a ese contenido desde otros puntos geográficos.

: Algunas plataformas, como Netflix, limitan ciertos títulos por región. Una VPN permite acceder a ese contenido desde otros puntos geográficos. Juegos en línea : Mejora la calidad de la conexión y evita ralentizaciones causadas por limitaciones de banda ancha o ataques cibernéticos.

: Mejora la calidad de la conexión y evita ralentizaciones causadas por limitaciones de banda ancha o ataques cibernéticos. Compras por Internet: Brinda seguridad adicional al momento de ingresar datos sensibles como tarjetas de crédito o plataformas de pago.

¿Cómo usar una red VPN?

El uso de una VPN es similar a conectarse a una red WiFi. Solo se necesita ingresar la contraseña asignada por el proveedor del servicio. Existen múltiples opciones disponibles en el mercado, tanto gratuitas como de pago.

Su implementación no requiere conocimientos técnicos avanzados, lo cual la convierte en una herramienta accesible para usuarios que desean mejorar su ciberseguridad personal y profesional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.