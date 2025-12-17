Por qué bloquear llamadas ‘spam’ protege sus datos y su dinero en épocas de alto riesgo

Las llamadas no deseadas representan un riesgo de fraude. Colgarlas y activar filtros en el celular reduce la exposición a estafas y protege su información.

Las llamadas spam representan un riesgo real para la seguridad personal y financiera. Durante épocas como Navidad, estos contactos aumentan y se convierten en una vía frecuente para estafas y extorsiones que afectan a usuarios de teléfonos celulares.

Aunque muchas comunicaciones publicitarias parecen inofensivas, algunas sirven como puerta de entrada para fraudes digitales. Los delincuentes aprovechan la distracción propia de la temporada para engañar a las personas y obtener información sensible.

Especialistas en ciberseguridad advierten que estas llamadas buscan robar datos personales y bancarios. Una de las técnicas más usadas es la suplantación de identidad, conocida como spoofing, mediante la cual los estafadores se hacen pasar por empresas u organizaciones legítimas.

Evitar responder o continuar estas llamadas reduce la posibilidad de fraude. También impide que su número telefónico circule entre grupos criminales, lo que disminuye futuros intentos de contacto. Además, protege su tranquilidad, al evitar el estrés que generan estas interrupciones frecuentes.

Cómo detener las llamadas no deseadas en su celular

Existen herramientas integradas en los teléfonos inteligentes que permiten bloquear o filtrar estas comunicaciones.

En Android, debe ingresar a la aplicación Teléfono y acceder al panel de Recientes. Mantenga presionado el número sospechoso o use los tres puntos del menú superior. Luego seleccione Bloquear o Agregar a la lista negra.

También puede activar la opción Filtrar llamadas no deseadas desde la configuración de la aplicación. Aunque aplique estas medidas, los intentos de contacto aún pueden aparecer en el historial.

En iPhone, el sistema ofrece la función Silenciar llamadas desconocidas, la cual se activa de forma automática al recibir llamadas de números no registrados.

Esta herramienta también se habilita desde los ajustes de la aplicación Teléfono, al encender la opción correspondiente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.