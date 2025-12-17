Tecnología

Por qué bloquear llamadas ‘spam’ protege sus datos y su dinero en épocas de alto riesgo

Las llamadas spam aumentan en Navidad y esconden estafas que ponen en riesgo datos personales y bancarios. Conozca por qué debe colgarlas y cómo bloquearlas en su celular

Por El Universal / México / GDA
Las llamadas no deseadas representan un riesgo de fraude. Colgarlas y activar filtros en el celular reduce la exposición a estafas y protege su información.
Las llamadas no deseadas representan un riesgo de fraude. Colgarlas y activar filtros en el celular reduce la exposición a estafas y protege su información. (Canva /Canva)







