Tecnología

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje: así será la décima generación que llegará en exclusiva a Nintendo Switch

The Pokémon Company confirmó dos nuevos juegos para Switch 2 que introducirán una región dominada por el mar y tres pokémon iniciales inéditos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La décima generación debutará en 2027 con Pokémon Viento y Oleaje, desarrollados por Game Freak para Nintendo Switch 2.
La décima generación debutará en 2027 con Pokémon Viento y Oleaje, desarrollados por Game Freak para Nintendo Switch 2. (NINTENDO/NINTENDO)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaVideojuegosPokémonNintendo
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.