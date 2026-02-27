Pokémon Viento y Pokémon Oleaje: así será la décima generación que llegará en exclusiva a Nintendo Switch

La décima generación debutará en 2027 con Pokémon Viento y Oleaje, desarrollados por Game Freak para Nintendo Switch 2.

The Pokémon Company anunció la décima generación de la franquicia. Los nuevos títulos se llamarán Pokémon Viento y Pokémon Oleaje. Ambos llegarán en exclusiva a Nintendo Switch 2 en 2027.

El anuncio se realizó durante un evento especial Pokémon Presents. La compañía reveló que los videojuegos están desarrollados por Game Freak. La nueva entrega llevará a los jugadores a un mapa inédito donde el mar tendrá un papel protagónico.

Con esta generación debutan tres nuevos pokémon iniciales. Se trata de Browt, de tipo hoja; Pombon, de tipo fuego; y Gecqua, de tipo agua. Estos personajes marcarán el inicio de una nueva etapa en la saga.

La presentación también adelantó la aparición de una pareja de pikachus con vestimenta playera. Esta versión especial acompañará la temática marítima que dominará la región.

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje se lanzarán de forma simultánea en 2027. Los títulos estarán disponibles únicamente para Nintendo Switch 2.

