Tecnología

Pocket Taco: el nuevo control vertical para celulares revive la estética de la Game Boy

El accesorio compacto de GameSir se presentó en el CES 2026 y ofrece controles físicos, conexión Bluetooth y batería propia para juegos móviles

Por Europa Press
Pocket Taco es un control vertical ligero para celulares que combina diseño retro, compatibilidad con Android e iOS y opciones de personalización.
Pocket Taco es un control vertical ligero para celulares que combina diseño retro, compatibilidad con Android e iOS y opciones de personalización. (GAMESIR/GAMESIR)







