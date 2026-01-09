Pocket Taco: el nuevo control vertical para celulares revive la estética de la Game Boy

Pocket Taco es un control vertical ligero para celulares que combina diseño retro, compatibilidad con Android e iOS y opciones de personalización.

GameSir presentó Pocket Taco, un control compacto y portátil para smartphones que apuesta por un diseño vertical inspirado en la Game Boy. El accesorio combina apariencia retro con controles actuales y busca mejorar la experiencia de juego móvil.

El anuncio se dio durante la feria tecnológica CES 2026. La empresa informó que el controlador pesa 62,2 gramos, lo que facilita transportarlo en el bolsillo y conectarlo en cualquier momento al teléfono.

El control utiliza un formato tipo pinza. El usuario introduce el celular desde la parte inferior. La pantalla queda visible en la parte superior, como en una consola portátil clásica. Los controles físicos se ubican debajo.

Pocket Taco incorpora los botones A, B, X y Y, una cruceta direccional y gatillos laterales L1, L2, R1 y R2. Esta disposición permite una jugabilidad fluida y precisa en títulos móviles.

La conexión funciona mediante Bluetooth. GameSir indicó que el control es compatible con teléfonos Android e iOS, lo que amplía su uso en distintos dispositivos sin necesidad de cables.

El accesorio integra una batería independiente de 600 mAh. El diseño también incluye un espacio para conectar el cable de carga del celular, lo que permite jugar mientras el teléfono se carga.

A través de la aplicación GameSir, los usuarios pueden realizar ajustes personalizados. Entre las opciones figuran la reasignación de botones y el bloqueo diagonal del pad direccional.

Pocket Taco ya está disponible para la venta en el sitio web de GameSir. El producto incluye una caja protectora para guardarlo y transportarlo.

