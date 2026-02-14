Pinterest supera a ChatGPT en búsquedas mensuales y revela la cifra que impulsa su crecimiento en 2025

Pinterest destacó un alza de 16% en ingresos y afirmó que más de la mitad de sus búsquedas tienen intención comercial.

Pinterest afirmó que se consolidó como uno de los mayores destinos de búsqueda del mundo en 2025. La red social aseguró que registró más búsquedas mensuales que ChatGPT durante el mismo periodo.

La compañía presentó sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025. En ese informe indicó que alcanzó 4.200 millones de dólares en ingresos, lo que representó un crecimiento interanual del 16%.

Además, reportó 619 millones de usuarios activos mensuales a nivel global. Esa cifra significó un aumento del 12% en comparación con el año anterior.

El crecimiento se reflejó en todas las regiones donde opera. En Europa los usuarios crecieron un 9% hasta llegar a 158 millones. En Estados Unidos y Canadá el aumento fue del 4% con 105 millones de usuarios. En el resto del mundo el alza alcanzó el 16%.

Durante la presentación, el director ejecutivo Bill Ready destacó que la plataforma alcanzó su nivel más alto histórico en usuarios. También señaló que el compromiso de la comunidad continuó en ascenso.

Pinterest registró más de 80.000 millones de búsquedas mensuales en su plataforma. Ready atribuyó este desempeño a la innovación en búsqueda visual impulsada por inteligencia artificial.

La empresa también contabilizó 1.700 millones de clics al mes, según datos divulgados por el directivo y recogidos por TechCrunch.

Con base en estas cifras, Ready afirmó que Pinterest se posicionó como uno de los mayores destinos de búsqueda del mundo. Comparó ese rendimiento con el de ChatGPT, que según datos de terceros registró 75.000 millones de búsquedas mensuales en 2025.

El ejecutivo agregó que más de la mitad de las búsquedas en Pinterest tuvieron naturaleza comercial. Indicó que en el caso de ChatGPT esa proporción rondó el 2%, de acuerdo con estimaciones externas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.