Personas jovenes rompen con el celular: generación Z impulsa tendencia para enfrentar el aburrimiento y reducir redes sociales

La generación Z se distancia del celular, busca menos distracciones y adopta hábitos que priorizan el aburrimiento y las experiencias fuera de línea

Por O Globo / Brasil / GDA
Jóvenes reducen redes, retoman dumbphones y buscan enfrentar el tédio para recuperar bienestar y relaciones presenciales.
Jóvenes reducen redes, retoman dumbphones y buscan enfrentar el tédio para recuperar bienestar y relaciones presenciales. (Canva/Canva)







