¿Para qué sirven los agujeros que tienen los enchufes?

Este detalle en las clavijas evita desconexiones accidentales y cumple funciones clave de seguridad y fabricación desde hace más de un siglo

Por El Universal / México / GDA y Damián Arroyo C.
Los enchufes tipo A incorporan agujeros en sus clavijas para mejorar la sujeción, la seguridad y los procesos de fabricación.
Los enchufes tipo A incorporan agujeros en sus clavijas para mejorar la sujeción, la seguridad y los procesos de fabricación.







