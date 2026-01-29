¿Para qué sirven los agujeros que tienen los enchufes?

Los enchufes tipo A incorporan agujeros en sus clavijas para mejorar la sujeción, la seguridad y los procesos de fabricación.

Los enchufes eléctricos con dos agujeros, conocidos como tipo A, tienen una historia que se remonta a principios del siglo XX. Fue en 1904 cuando el estadounidense Harvey Hubbell II patentó el primer enchufe eléctrico desmontable, que incluía dos muescas en sus puntas.

Estas muescas permitían alinear correctamente las clavijas con las protuberancias de los conectores manteniéndolas en su lugar.

Con el tiempo, las muescas fueron reemplazadas por dos agujeros. Estos orificios funcionan de manera similar, sujetando las clavijas para evitar que se desconecten accidentalmente, lo cual previene cortes bruscos de energía y daños a los aparatos conectados.

Aunque el diseño original tenía como principal objetivo evitar desconexiones accidentales, con el tiempo estos orificios adquirieron nuevas funciones, tanto para fabricantes como para usuarios:

Asistencia en la fabricación : Ayudan a asegurar la clavija durante la colocación del plástico.

: Ayudan a asegurar la clavija durante la colocación del plástico. Mensajes de advertencia : Permiten incluir mensajes importantes para los consumidores.

: Permiten incluir mensajes importantes para los consumidores. Garantía de sellado : Aseguran el sellado de fábrica.

: Aseguran el sellado de fábrica. Conexión directa : Permiten conectar directamente el enchufe sin necesidad de un tomacorriente.

: Permiten conectar directamente el enchufe sin necesidad de un tomacorriente. Seguridad: Permiten colocar un candado para evitar el uso no autorizado de dispositivos.

El enchufe tipo A fue patentado por Harvey Hubbell II en Estados Unidos en 1904.

Los enchufes tipo A son comúnmente utilizados en América Latina, Canadá, Japón y Estados Unidos.

Tipos de enchufes en el mundo: ¿cuál necesita para su próximo viaje?

Existen 15 tipos de enchufes en el mundo, cada uno identificado por una letra de la A a la O. A continuación, se describen algunos de los más utilizados.

Explore los 15 tipos de enchufes en el mundo y su compatibilidad de voltaje en diferentes países. (Enchufesenelmundo.com)

Enchufe Tipo A

Conocido como el enchufe “americano”, es común en Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y varios países de Asia y África. Funciona con voltajes entre 100 y 127 V en América y 220 a 230 V en Asia, excepto Japón, que opera a 100 V.

Enchufe Tipo B

Es una versión del Tipo A, con una ranura superior redondeada. Se usa principalmente en América.

Enchufe Tipo C

Llamado el enchufe “europeo”, se distingue por sus dos clavijas redondeadas. Es común en Europa, Sudamérica, África y Asia. Funciona con voltajes entre 220 y 240 V.

Enchufe Tipo D

Conocido como el enchufe “indio”, tiene tres clavijas redondeadas, lo que lo hace compatible con el Tipo C. Se usa en India, África y algunos países asiáticos, operando a voltajes de 220 a 240 V.

Enchufe Tipo E

Similar al Tipo C, pero incluye una clavija redondeada adicional. Se encuentra en Europa y África, funcionando con voltajes entre 220 y 240 V.

Enchufe Tipo F

Este enchufe es como el Tipo C, pero con una capacidad de 16 amperios. Es utilizado en la mayoría de los países europeos, excepto Irlanda y el Reino Unido.

Enchufe Tipo G

Conocido como el enchufe “inglés”, tiene tres orificios rectangulares. Se usa en Reino Unido, Irlanda y varios países de Asia y África.

Enchufe Tipo H

El enchufe “israelí” tiene tres clavijas redondeadas y se usa principalmente en Israel y Palestina, funcionando a 230 V. Es compatible con el Tipo C.

Enchufe Tipo I

Llamado el enchufe “australiano”, tiene tres clavijas planas diagonales. Se utiliza en Australia, Nueva Zelanda y algunos países del Pacífico, operando a 230 y 240 V.

Enchufe Tipo J

Este enchufe “suizo” tiene tres clavijas redondeadas y es utilizado en Suiza, Liechtenstein y algunos países de Asia y África. Funciona con voltajes entre 220 y 240 V.

Enchufe Tipo K

Conocido como el enchufe “danés”, tiene tres clavijas metálicas, dos redondas y una plana. Se usa en Dinamarca y algunos países africanos y asiáticos, operando a partir de 220 V. Es compatible con el Tipo C.

Enchufe Tipo L

Llamado el enchufe “italiano”, tiene tres clavijas redondeadas en paralelo. Se usa en Italia y algunos países de África y América del Sur, funcionando entre 220 y 240 V. Es compatible con el Tipo C.

Enchufe Tipo M

Este enchufe “sudafricano” tiene tres clavijas redondeadas. Se usa en Sudáfrica, India, Malasia y otros países de África y Asia, operando a partir de 220 V.

Enchufe Tipo N

Conocido como el enchufe “brasileño”, tiene tres clavijas redondeadas y es utilizado principalmente en Brasil y Sudáfrica. Funciona a 127 o 220 V y es compatible con el Tipo C.

Enchufe Tipo O

El enchufe “tailandés” tiene tres orificios redondeados dispuestos de forma triangular. Se utiliza exclusivamente en Tailandia, operando a 230 V. Es compatible con el Tipo C.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.