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Para qué sirve la rayita debajo de las letras F y J y del número 5 de tu teclado

Los relieves ubicados en teclas estratégicas ayudan a orientar las manos y permiten escribir sin apartar la vista de la pantalla

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Por O Globo / Brasil / GDA
Las teclas F, J y 5 incluyen guías táctiles que ayudan a mejorar la velocidad y reducir errores al digitar.
Las teclas F, J y 5 incluyen guías táctiles que ayudan a mejorar la velocidad y reducir errores al digitar. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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