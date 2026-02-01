Tecnología

Para qué sirve el pequeño agujero del cortaúñas y por qué casi nadie lo nota

Este detalle del cortaúñas no es decorativo. Su diseño mejora la portabilidad, el orden y suma funciones útiles en la vida diaria

Por La Nación / Argentina / GDA
El orificio del cortaúñas permite colgarlo, transportarlo y realizar tareas simples. Su diseño responde a necesidades prácticas y de salud.
El orificio del cortaúñas permite colgarlo, transportarlo y realizar tareas simples. Su diseño responde a necesidades prácticas y de salud. (Canva/Canva)







