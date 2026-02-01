Para qué sirve el pequeño agujero del cortaúñas y por qué casi nadie lo nota

El orificio del cortaúñas permite colgarlo, transportarlo y realizar tareas simples. Su diseño responde a necesidades prácticas y de salud.

El cortaúñas, también llamado alicate, es una herramienta básica de la higiene personal. Está presente en la mayoría de los hogares. Su diseño incluye un pequeño agujero que suele pasar desapercibido. Este detalle cumple funciones prácticas que facilitan su uso diario, el transporte y el orden.

La función principal del orificio del cortaúñas permite engancharlo a un llavero o a una cadena. Esta característica facilita llevarlo consigo durante viajes o rutinas fuera de casa. El diseño busca que la herramienta esté siempre disponible cuando se necesita.

El agujero también ayuda a evitar extravíos. Permite colgar el cortaúñas en un gancho del baño, en un botiquín o dentro de un neceser. Incluso se puede mantener junto a las llaves del hogar. Esto mejora la organización y reduce la pérdida de objetos pequeños.

Otra utilidad menos conocida del orificio es su uso para doblar cables o alambres. Al introducir el material en el agujero y ejercer presión, se logra un doblado más preciso. Esta función resulta práctica cuando no se cuenta con herramientas específicas en casa.

Además del orificio, muchos cortaúñas incluyen accesorios integrados. Entre ellos destaca una pequeña lima plegable. Esta pieza sirve para retoques rápidos. Algunos modelos incorporan una punta o espátula. Este elemento permite limpiar debajo de las uñas, empujar cutículas con cuidado o ajustar tornillos pequeños. También se usa para abrir sobres o paquetes. En ciertos casos, se emplea para pelar cables o abrir cáscaras de frutos secos.

El cortaúñas se inventó en 1875 con el objetivo de reemplazar métodos menos precisos. Desde entonces, se considera una herramienta clave para la salud de las uñas. Especialistas recomiendan cortes redondeados para reducir el riesgo de uña encarnada. El uso adecuado previene deformaciones y complicaciones.

Un estudio publicado en la revista científica Physical Biology analizó el impacto de decorar las uñas y aplicar productos químicos. La investigación señaló posibles daños a largo plazo en la salud de las manos. Los autores indicaron que recortar las uñas con bordes rectos o parabólicos reduce desequilibrios de tensión que pueden provocar enfermedades.

El análisis también destacó la importancia de utilizar cortaúñas o alicates. Estas herramientas permiten un moldeado adecuado. El equilibrio entre la tensión de crecimiento y la adhesión de la uña ayuda a conservar su forma con el paso del tiempo y a prevenir problemas futuros.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.