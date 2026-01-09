Tecnología

Office 2021 perderá soporte oficial este año y quedará sin actualizaciones de seguridad

El paquete de compra única de Microsoft dejará de recibir parches y soporte técnico

Por Europa Press
Office 2021 se acerca al fin de su ciclo de vida. Desde octubre no contará con soporte ni actualizaciones de seguridad oficiales.
Office 2021 se acerca al fin de su ciclo de vida. Desde octubre no contará con soporte ni actualizaciones de seguridad oficiales. (MICROSOFT/MICROSOFT)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

