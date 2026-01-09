Office 2021 perderá soporte oficial este año y quedará sin actualizaciones de seguridad

Microsoft confirmó que Office 2021 llegará al final de su ciclo de vida oficial el 13 de octubre, fecha a partir de la cual el paquete dejará de recibir soporte técnico y actualizaciones de seguridad.
El conjunto de programas de productividad se lanzó en 2021 bajo el modelo de compra única, tanto para consumidores como para empresas. La compañía lo ofreció en versiones para Windows y macOS, con compatibilidad para 32 y 64 bits.
Desde su lanzamiento, Microsoft indicó que Office 2021 contaría con cinco años de soporte. Ese plazo se cumple en 2026, por lo que el producto se acerca a su retiro definitivo del soporte oficial.
La empresa tecnológica actualizó su página sobre el ciclo de vida de productos y servicios. En esa información se detalla que Office 2021 dejará de recibir parches de seguridad, nuevas funciones y asistencia técnica a partir de la fecha indicada.
Una excepción aplica para Office 2021 para Mac bajo el Canal de servicio a largo plazo (LTSC). Esta versión pasará a soporte ampliado, lo que permitirá a los usuarios acceder a actualizaciones de seguridad sin costo. Las actualizaciones de servicio y el soporte técnico estarán disponibles únicamente mediante pago.
