Tecnología

Nueva tendencia: así puede convertir fotos comunes en retratos familiares en blanco y negro con la inteligencia artificial Gemini

La herramienta Gemini permite transformar fotos comunes en retratos familiares con acabado profesional y estilo de estudio en pocos pasos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Gemini permite crear retratos familiares en blanco y negro con estilo profesional a partir de fotos comunes y prompts bien definidos.
Gemini permite crear retratos familiares en blanco y negro con estilo profesional a partir de fotos comunes y prompts bien definidos. (O Globo/GDA)







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O Globo / Brasil / GDA

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