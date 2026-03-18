Nueva tendencia: así puede convertir fotos comunes en retratos familiares en blanco y negro con la inteligencia artificial Gemini

Gemini permite crear retratos familiares en blanco y negro con estilo profesional a partir de fotos comunes y prompts bien definidos.

Una nueva tendencia con fotos familiares creadas con inteligencia artificial gana popularidad en redes sociales. Esta vez se centra en retratos en blanco y negro con estilo de estudio.

El fenómeno se apoya en Gemini, la herramienta de Google. Esta permite transformar imágenes cotidianas en retratos con apariencia profesional. El usuario solo debe cargar una fotografía y definir instrucciones precisas.

Las publicaciones destacan por un fondo oscuro, iluminación controlada y vestimenta sobria. También muestran poses relajadas. El resultado busca simular sesiones fotográficas de alto nivel.

Cómo usar Gemini para crear retratos familiares

Paso 1: Elegir fotos de calidad

El resultado depende de la imagen original. Se recomienda usar fotos con buena iluminación, rostros visibles y encuadre hasta el busto. Imágenes oscuras o desordenadas complican el proceso.

Paso 2: Ingresar a Gemini

El usuario debe abrir el sitio gemini.google.com o la aplicación móvil disponible para Android y iOS. Luego inicia sesión con su cuenta de Google. Debe seleccionar las opciones “Crear imagen” y “Pensamiento”.

Paso 3: Subir las imágenes

En la caja de texto se debe pulsar el ícono “+” en computadora o el ícono de clip en celular. Después se elige la opción de cargar archivos o imágenes.

Paso 4: Escribir el prompt

Este paso define el resultado. El usuario debe detallar:

Cantidad de personas en la imagen

en la imagen Estilo visual deseado

deseado Vestimenta de cada persona

de cada persona Poses y composición

Tipo de fondo

Indicación de no alterar rostros

A continuación se presenta un modelo de prompt que se puede adaptar según las características reales de las personas:

“Edite la imagen. Cree un retrato dramático en blanco y negro, estilo estudio fotográfico, de una familia compuesta por X personas (fotos adjuntas), colocadas en posición vertical en una pose creativa. Cada integrante aparece apilado uno sobre otro. No deben ubicarse de lado a lado.

El padre se ubica al fondo en la posición más alta. Coloca las manos sobre la cabeza de la madre. Muestra una expresión divertida con gesto de beso y guiño. La madre se ubica debajo. Repite el guiño y el gesto de beso. Sus manos descansan sobre la cabeza de la persona al frente.

Las personas menores se colocan en la parte más baja. Se sientan a una mesa. Repiten la expresión y la posición de manos. La composición debe lucir simétrica y con tono humorístico.

Todos usan ropa oscura y sencilla. Se recomiendan prendas negras. El fondo es negro sólido sin textura. La iluminación es suave y direccional. Debe resaltar rasgos faciales y manos con sombras sutiles. Use alto contraste en tonos monocromáticos. La imagen debe ser vertical. No altere los rostros ni las características faciales.”

Paso 5: Generar y descargar

Gemini procesa la solicitud en segundos o hasta un minuto. Luego el usuario puede descargar la imagen. Si el resultado no satisface, conviene ajustar el prompt y repetir el proceso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.