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No son adornos: descubra por qué los enchufes tienen agujeros y qué función cumplen

Este elemento en las clavijas ayuda a evitar que los enchufes se desconecten por accidente y aporta beneficios de seguridad y fabricación desde hace más de 100 años

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Por El Universal / México / GDA y Damián Arroyo C.
Los enchufes tipo A incluyen agujeros en sus clavijas para reforzar el ajuste, aumentar la seguridad y facilitar su fabricación.
Los enchufes tipo A incluyen agujeros en sus clavijas para reforzar el ajuste, aumentar la seguridad y facilitar su fabricación. (Canva stock /Aflo Images de アフ / cveltri de Getty Images Signature)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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