No más audífonos sucios: Apple explica cómo limpiar los AirPods sin dañarlos

Apple explicó cómo limpiar los AirPods Pro 3 con un método oficial y seguro que se realiza en solo cinco minutos.

Apple explicó cómo limpiar los AirPods Pro 3 de forma segura, evitando daños en el dispositivo. La compañía publicó una guía oficial para garantizar que los usuarios puedan mantener en buen estado sus audífonos inalámbricos. El procedimiento también aplica a los modelos AirPods Pro 2 y anteriores.

Los pasos fueron revelados por el canal Apple Support, donde se especificó cómo limpiar las mallas superiores, laterales e inferiores de los dispositivos. Esta posibilidad marca una diferencia frente a versiones anteriores de los AirPods, que no contaban con ese diseño accesible para el mantenimiento.

Qué se necesita para limpiar los AirPods Pro 3

Apple recomendó los siguientes materiales para realizar una limpieza correcta:

Agua micelar que contenga PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides (como la de Bioderma o Neutrogena)

que contenga (como la de Bioderma o Neutrogena) Agua destilada

Un cepillo de cerdas suaves , como los de dientes infantiles

, como los de dientes infantiles Dos vasos pequeños y una toalla de papel

Paso a paso: así se limpian los AirPods Pro 3

El procedimiento dura aproximadamente cinco minutos:

Quitar la punta de silicón para acceder a las mallas. Mojar el cepillo en agua micelar. Limpiar las mallas en movimientos circulares durante 15 segundos. Secar con una toalla de papel, tocando directamente la malla. Repetir el proceso tres veces. Enjuagar con el mismo cepillo, pero utilizando agua destilada. Dejar secar al aire libre durante dos horas antes de volver a usar los audífonos o colocarlos en su estuche.

CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 09: New Apple AirPods are displayed during an Apple special event at Apple headquarters on September 09, 2024 in Cupertino, California. Apple held an event to showcase the new iPhone 16, Airpods and Apple Watch models. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Este protocolo busca extender la vida útil de los AirPods Pro 3, permitiendo un mantenimiento frecuente y seguro. Apple enfatizó que este modelo está diseñado no solo para ofrecer calidad de sonido, sino también facilidad de limpieza como parte de su uso diario.

El modelo AirPods Pro 3 incorporó mejoras en cancelación de ruido, audio espacial y un diseño más compacto. A esto se suma la posibilidad de realizar limpiezas periódicas sin comprometer el funcionamiento interno del dispositivo.

Apple mostró con esta guía que sus productos están pensados para el uso continuo y prolongado, al ofrecer instrucciones oficiales de mantenimiento. Este enfoque podría representar un punto diferenciador frente a otras marcas en el mercado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.