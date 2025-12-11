No más audífonos sucios: Apple explica cómo limpiar los AirPods sin dañarlos

Apple explicó cómo limpiar los AirPods Pro 3 de forma segura, evitando daños en el dispositivo. La compañía publicó una guía oficial para garantizar que los usuarios puedan mantener en buen estado sus audífonos inalámbricos. El procedimiento también aplica a los modelos AirPods Pro 2 y anteriores.
Los pasos fueron revelados por el canal Apple Support, donde se especificó cómo limpiar las mallas superiores, laterales e inferiores de los dispositivos. Esta posibilidad marca una diferencia frente a versiones anteriores de los AirPods, que no contaban con ese diseño accesible para el mantenimiento.
Qué se necesita para limpiar los AirPods Pro 3
Apple recomendó los siguientes materiales para realizar una limpieza correcta:
- Agua micelar que contenga PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides (como la de Bioderma o Neutrogena)
- Agua destilada
- Un cepillo de cerdas suaves, como los de dientes infantiles
- Dos vasos pequeños y una toalla de papel
Paso a paso: así se limpian los AirPods Pro 3
El procedimiento dura aproximadamente cinco minutos:
- Quitar la punta de silicón para acceder a las mallas.
- Mojar el cepillo en agua micelar.
- Limpiar las mallas en movimientos circulares durante 15 segundos.
- Secar con una toalla de papel, tocando directamente la malla.
- Repetir el proceso tres veces.
- Enjuagar con el mismo cepillo, pero utilizando agua destilada.
- Dejar secar al aire libre durante dos horas antes de volver a usar los audífonos o colocarlos en su estuche.
Este protocolo busca extender la vida útil de los AirPods Pro 3, permitiendo un mantenimiento frecuente y seguro. Apple enfatizó que este modelo está diseñado no solo para ofrecer calidad de sonido, sino también facilidad de limpieza como parte de su uso diario.
El modelo AirPods Pro 3 incorporó mejoras en cancelación de ruido, audio espacial y un diseño más compacto. A esto se suma la posibilidad de realizar limpiezas periódicas sin comprometer el funcionamiento interno del dispositivo.
Apple mostró con esta guía que sus productos están pensados para el uso continuo y prolongado, al ofrecer instrucciones oficiales de mantenimiento. Este enfoque podría representar un punto diferenciador frente a otras marcas en el mercado.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.