Niños aborígenes australianos pueden contar aunque no tengan números

LONDRES (AFP) Los niños aborígenes australianos pueden contar incluso sin tener palabras para los números, según un estudio de expertos británicos y australianos difundido este martes.

Este hallazgo contradice la tesis de que los niños sólo pueden contar si conocen las palabras que representan a los números, según uno de sus autores, el profesor Brian Butterworth, de la University College London (UCL).

El estudio constató que los niños de cuatro a siete años de dos comunidades aborígenes presentan un "sistema innato" para contar, aunque sus lenguas sólo tienen palabras para "uno", "dos", "pocos" y "muchos".

"Recientemente se ha recuperado una forma de determinismo lingüístico que afirma que se requieren palabras para que los niños desarrollen conceptos númericos por encima de tres", dijo Butterworth.

"Esto es, para poseer el concepto de 'cinco' necesitas una palabra para 'cinco'", explicó Butterworth, agregando que los defensores de esta tesis decían que se sustentaba en los casos de las sociedades "numéricas" y los de comunidades indígenas del Amazonas.

Sin embargo, "nuestro estudio de los niños aborígenes sugiere que tienen un sistema innato de reconocimiento y representación numérica, y que la falta de vocabulario para los números no les impide realizar tareas aritméticas", agregó.

El estudio se hizo con dos comunidades: una en los confines del desierto Tanami, en el noroeste de Australia, cuya lengua es el Warlpiri, y otra del golfo de Carpentaria, en el norte, que habla Anindilyakwa.

Los investigadores prepararon una serie de tareas para indagar cómo los niños entendían los números, y compararlo con grupos indígenas anglohablantes de Melbourne.

"Por ejemplo, se les pidió a los niños que pusieran fichas que coincidiesen con el número de sonidos producido por el golpeo de dos palos", dijo Butterworth.

"Tenían que usar una representación abstracta de, por ejemplo, el 'cinco'".

"Vimos que los niños Warlpiri y Anindilyakwa respondían tan bien o mejor que los niños de habla inglesa en una gran variedad de tareas, incluso en las que implicaban el concepto de nueve, para el que no tienen una palabra".

El estudio es obra de la UCL y la Universidad de Melbourne y fue publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.

