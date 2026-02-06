Netflix dejará de funcionar en este dispositivo en marzo de 2026

Netflix mostrará el error R40 en PlayStation 3 y dejará de ofrecer soporte desde marzo de 2026, como ya ocurrió con otras consolas antiguas.

Netflix dejará de estar disponible en PlayStation 3 a partir del 3 de marzo de 2026, según un aviso que ya aparece para algunos usuarios que intentan acceder a la plataforma desde esa videoconsola.

Al ingresar a la aplicación en PlayStation 3, los usuarios observan un mensaje que indica que el servicio dejará de funcionar en ese dispositivo desde el 2 de marzo de 2026. El aviso se acompaña del código de error R40, el cual señala la falta de compatibilidad del equipo con la plataforma.

La información circuló tras una publicación del usuario golfwang999 en Reddit, quien compartió una imagen del mensaje que muestra la aplicación al intentar reproducir contenido desde la consola.

En el centro de ayuda de Netflix, la empresa explica que el error R40 aparece cuando un dispositivo ya no es compatible con el servicio o dejará de serlo en una fecha específica. Ese es el caso de PlayStation 3.

Netflix aclaró que esta situación solo afecta al dispositivo. La cuenta del usuario y su suscripción no presentan cambios, por lo que el acceso se mantiene desde otros equipos compatibles.

PlayStation 3 recibió la aplicación de Netflix a finales de 2009. En 2012, la consola se convirtió en el dispositivo más utilizado para ver contenido en streaming dentro de la plataforma.

Ese año, el entonces director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, señaló que PlayStation 3 lideró el consumo de horas de visualización. Incluso superó a la computadora personal y se posicionó como la principal plataforma de la empresa en ese momento.

Con esta decisión, PlayStation 3 se suma a otras consolas antiguas que perdieron compatibilidad con Netflix. En esa lista figuran Wii, Nintendo 3DS y Wii U, todas pertenecientes a generaciones anteriores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.