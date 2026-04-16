Netflix actualiza sus términos de uso: estos son los cambios clave en publicidad y funciones

Netflix ajustó sus políticas para incluir publicidad avanzada, funciones interactivas y cambios en el manejo de datos de usuarios.

Netflix anunció una actualización en sus Términos de uso y en su Declaración de privacidad que entró a regir el 10 de abril. La plataforma informó a sus usuarios sobre ajustes relacionados con publicidad, funciones interactivas y manejo de datos.

La empresa incorporó nuevos detalles sobre herramientas que ya forman parte de su servicio. También explicó cambios en la forma en que se muestra la publicidad y cómo se utiliza la información personal.

Uno de los cambios principales es la inclusión de funciones interactivas, añadió información sobre opciones como votaciones en vivo, encuestas y experiencias similares.

Otro punto relevante es la ampliación de su enfoque en publicidad y contenido patrocinado y además indicó que ahora ofrecerá más formas de entretenimiento, entre ellas figuran los pódcast, eventos en vivo y nuevas experiencias disponibles en todos los planes.

La empresa señaló que sus socios anunciantes podrían utilizar datos personales para mostrar anuncios conductuales. Esto implica publicidad basada en intereses o comportamiento del usuario.

La actualización también incluye más detalles sobre el origen de la información que recibe la compañía y explicó que puede obtener datos sobre interacciones y compras realizadas en sitios web de anunciantes, así como en otras aplicaciones y plataformas externas.

Finalmente, Netflix informó que reformuló ambos documentos con el objetivo de lograr un lenguaje más claro y fácil de entender.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.