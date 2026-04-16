Tecnología

Netflix actualiza sus términos de uso: estos son los cambios clave en publicidad y funciones

La plataforma detalla nuevas reglas sobre anuncios, uso de datos y herramientas interactivas que ahora forman parte de su servicio

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Netflix. Shutterstock
Netflix ajustó sus políticas para incluir publicidad avanzada, funciones interactivas y cambios en el manejo de datos de usuarios. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNetflix
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.