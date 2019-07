“La nomofobia, el miedo irracional de no estar conectado, está asociada a sentimientos de angustia o ansiedad ante la ausencia del celular o de su uso. Por esta razón, las personas no logran desarrollar sus acciones cotidianas si no poseen una pantalla. Por ejemplo, no pueden estudiar sin tener el celular”, comenta Patricio Abarca, director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. “El celular pasa a condicionar su vida social, lo que se traduce en que prefieren tener vínculos por redes sociales por sobre la conversación directa”.