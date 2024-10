Error en Samsung SmartThings bloquea dispositivos Galaxy antiguos tras la última actualización

Samsung Electronics está trabajando en resolver un error causado por la reciente actualización de su aplicación Samsung SmartThings, la cual ha generado bloqueos en varios dispositivos Galaxy antiguos. Entre los afectados se encuentran modelos como el Galaxy S10 (S10 Plus, S10 5G, S10 Lite, S10e), Galaxy Note 10 (Plus y Plus 5G), Galaxy M51 y Galaxy A90.

Samsung SmartThings es una herramienta que permite a los usuarios conectar y gestionar múltiples dispositivos inteligentes de la marca surcoreana, como electrodomésticos, televisores y teléfonos móviles, en un solo espacio. Sin embargo, después de la última actualización, varios usuarios reportaron a través de foros como Reddit que sus dispositivos comenzaron a experimentar reinicios continuos.

La empresa surcoreana confirmó a Android Authority que una “cantidad limitada” de dispositivos Galaxy con Android 12 están experimentando problemas de reinicio tras la actualización de la aplicación. Ante esta situación, Samsung suspendió de inmediato la actualización y empezó a trabajar en una solución. Mientras tanto, recomendó a los usuarios afectados ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para recibir asistencia técnica.

Algunos usuarios en Corea informaron que pudieron resolver el problema acudiendo a los Centros de Servicio de Samsung, donde lograron restaurar sus teléfonos sin perder datos personales. Sin embargo, Android Authority advirtió que aquellos que no tengan acceso a un centro de servicio podrían verse obligados a borrar sus datos para reactivar sus dispositivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.